ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чи можна їсти після шести: дієтолог дала аргументовану відповідь

Lite » Їжа 15.08.2019 - 08:45
Чи можна їсти після шести: дієтолог дала аргументовану відповідь
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пяснил, як правильно організувати своє харчування протягом доби

Мабуть, одним з найпоширенішим серед тих, хто худне питаннь є: чи можна їсти після шостої вечора? Відповісти на нього на своїй сторінці в Instagram вирішила дієтолог Наталія Кошкіна. Вона розкрила важливі нюанси в режимі харчування тих, хто худне.

Якщо ви худнете, то перше, що вам потрібно зробити, – налагодити регулярне харчування. Це означає, що потрібно їсти кожні 3-4 години. Тому що ви даремно думаєте, що якщо їсте 2 рази в день, то зменшити добову калорійність. Частіше відбувається навпаки: за півдня ви нагуливаете звірячий апетит, приходите з роботи і приступаєте до розорення холодильника.

Чи можна їсти після шести: дієтолог дала аргументовану відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Регулярність харчування не передбачає тривалих проміжків між прийомами їжі: останній повинен бути за 2-3 години до сну. Так що якщо ви лягаєте в 9 годин, без проблем – можете не їсти після 6. Якщо ж ви лягаєте в 23, тоді вам непогано б поїсти в 19-20 годин. Тоді ви навряд чи встигнете сильно зголодніти до відходу до сну і зменшите ймовірність незапланованого спустошення холодильника.

Чи можна їсти після шести: дієтолог дала аргументовану відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, те, що ви їсте перед сном, чинить величезний вплив на те, що ви бачите вранці на вагах. Вечеря повинна бути легкою, але ситною. Ідеальний варіант – нежирний білок + овочі. Можна присмачити ложечкою хорошого масла або жменькою горішків/насіння. Це якщо протягом дня ви недобрали корисних жирів. Ще не варто їсти солоне і пити багато рідини. Це теж може стати приводом для розчарування на ранок.

Нагадаємо, що раніше експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, як уникнути почуття голоду в процесі схуднення.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розкрила секрет правильної організації харчування в період тренувань.

Чому не йдуть зайві кіло: топ-4 прихованих причини, які заважають схуднути Ідеальний час: які продукти краще вживати на сніданок, обід і вечерю
Новини України дієтологправильное питаниесхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся