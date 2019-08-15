Чи можна їсти після шести: дієтолог дала аргументовану відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пяснил, як правильно організувати своє харчування протягом доби

Мабуть, одним з найпоширенішим серед тих, хто худне питаннь є: чи можна їсти після шостої вечора? Відповісти на нього на своїй сторінці в Instagram вирішила дієтолог Наталія Кошкіна. Вона розкрила важливі нюанси в режимі харчування тих, хто худне.



Якщо ви худнете, то перше, що вам потрібно зробити, – налагодити регулярне харчування. Це означає, що потрібно їсти кожні 3-4 години. Тому що ви даремно думаєте, що якщо їсте 2 рази в день, то зменшити добову калорійність. Частіше відбувається навпаки: за півдня ви нагуливаете звірячий апетит, приходите з роботи і приступаєте до розорення холодильника.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Регулярність харчування не передбачає тривалих проміжків між прийомами їжі: останній повинен бути за 2-3 години до сну. Так що якщо ви лягаєте в 9 годин, без проблем – можете не їсти після 6. Якщо ж ви лягаєте в 23, тоді вам непогано б поїсти в 19-20 годин. Тоді ви навряд чи встигнете сильно зголодніти до відходу до сну і зменшите ймовірність незапланованого спустошення холодильника.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, те, що ви їсте перед сном, чинить величезний вплив на те, що ви бачите вранці на вагах. Вечеря повинна бути легкою, але ситною. Ідеальний варіант – нежирний білок + овочі. Можна присмачити ложечкою хорошого масла або жменькою горішків/насіння. Це якщо протягом дня ви недобрали корисних жирів. Ще не варто їсти солоне і пити багато рідини. Це теж може стати приводом для розчарування на ранок.

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