Як їсти фрукти влітку: 4 головних рекомендації від фахівця з харчування

Фахівець з харчування та Аюрведою розповів про "підводні камені" вживання фруктів
Літо – пора фруктів і ягід, і багато дієтологів радять саме в цей період налягати на них, "запасаючись вітамінами". Але виявляється, меню, що більшою мірою складається з сирих фруктів і овочів, не так корисно, як здається з першого погляду. Відповідно до древньої науки Аюрведи, фрукти і овочі за своєю природою сирі, холодні, легкі. Вони дуже корисні для організму і стимулюють його діяльність, але при переборі знижують Агні – силу травного вогню. Що в свою чергу може призвести до поганого засвоєння поживних речовин і інших проблем зі здоров'ям.
Дієтологи радять їсти фрукти з розумом (фото: unsplash.com)
Фахівець з харчування (Вища Школа тібетської медицини, ИТАМ) і Аюрведи Валентина Івушкіна впевнена: з фруктами важливо не можна переборщити. Так як велика кількість холоду "б'є" по підшлунковій і шлунку. Також, на її думку, саме через надлишок сирої їжі влітку восени у людей часто настає загострення шлункових захворювань, включаючи гастрит і панкреатит.
Запасатися вітамінами потрібно з розумом (фото: unsplash.com)
Щоб отримати від фруктів максимальну користь, Валентина радить дотримуватися таких простих правил:
Правильне поєднання і чергування продуктів – запорука правильної роботи організму (фото: unsplash.com)
Також Валентина радить прислухатися до себе і не забувати, що влітку термічно оброблена їжа дуже важлива. Користь організму принесуть супи, рагу, бульйони, м'ясо, тушковані овочі і запіканки. Цілком можливо, що жарким вечором вам захочеться тільки фруктів. Але часом до цього призводить банальна жага. Для початку випийте води, і зможете зрозуміти, чого дійсно потребує організм. Намагайтеся дотримуватися балансу між теплою і холодною за властивостями їжею.