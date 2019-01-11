Яким повинен бути режим харчування перед тренуванням: відповідь дієтолога

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Найголовніше — прислухайтеся до свого організму

Мало хто знає, що перед тренуванням, а не тільки після, також потрібно дотримуватися певних правил харчування. Крім того, цей "процес" вже встиг обрости міфами. Наприклад, вважається, що займатися фізичними навантаженнями на голодний шлунок категорично заборонено. Хоча це не так!

Що ж потрібно знати про харчування перед тренуванням? На це питання докладно відповіла на своїй instagram-сторінці дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше пояснила, чому не треба фанатично рахувати калорії.

Так, експерт зазначила, що не обов'язково їсти перед тренуванням — якщо ви позаймаєтеся натщесерце, і вам так комфортніше, то нічого страшного не буде.

"Багато досліджень свідчать, що тренування з ранку — заряд бадьорості на весь день", — уточнює Комісарова.

При цьому дієтолог розвінчала ще один міф, мовляв, після тренування потрібно "витримати дві години і тільки після вживати їжу". Експерт наголошує — не треба чекати дві години, а їжте відразу!

"Не важливо який продукт ви з'їсте до або після тренування, набагато важливіше харчування протягом дня і його баланс", — пише дієтолог.

Не бійтеся, якщо не встигли перекусити перед тренуванням (фото: unsplash/melissabelanger)

Якщо ж ви не любитель тренувань натщесерце, тоді краще приймайте їжу за 1,5-2 години перед фізичними навантаженнями: "Щоб у вас були сили, а їжа в шлунку не заважала тренуванню".

Комісарова уточнила, що ж вважати під "повноцінним прийомом їжі". На вашій тарілці повинні бути продукти в наступних пропорціях: 1/2 овочі, 1/4 складні вуглеводи, 1/4 білкова частина.

Що ж можна їсти, якщо не встиг повноцінно поїсти перед тренуванням, а їсти хочеться?

В такому разі за 30-40 хвилин вживайте порцію швидких вуглеводів і легкозасвоюваних білків. Наприклад, свіжі або сухофрукти, кисломолочні або молочні продукти, протеїнові батончики. Також розгляньте, як варіант, смузі: ягоди/фрукти + молочка або сік.

Ягідно-молочний смузі — відмінний варіант перед тренуванням (фото: unsplash/rawpixel)

Нагадаємо, раніше дієтолог Альбіна Комісарова відповіла на популярне "святкове" питання: чи настільки "жахливий" майонез, як це прийнято вважати. Відповідь багатьох може здивувати!

Також експерт розповіла, на які важливі моменти слід звернути увагу, якщо ви тренуєтеся або дотримуєтеся дієти, а вага стоїть на місці.

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