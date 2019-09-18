Чому експрес-дієти не ефективні: експерт дала вичерпну відповідь

Експерт по схудненню розповіла, чим загрожує швидке схуднення
Як правило, схуднення – це тривалий процес, до якого не всі виявляються готові. Багатьом хочеться отримати результат тут і зараз, і тоді вони вдаються до експрес-дієт в надії в два рахунки розлучитися із зайвими кіло і прокинутися на розмір менше. Чим небезпечне швидке зниження ваги і чому до нього не слід вдаватися навіть у крайніх випадках, на сторінці в instagram розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка навчила худнути без виснажливих тренувань.
Те, що схуднення - це довго - одна з найбільш частих відмовок тих, кому потрібно скинути вагу. Адже результат, в залежності від стартового ваги, буде тільки через місяць-два, а то й півроку, а витрачатися час і терпіти незручності доводиться тут і зараз.
Саме тому дієти "три дні на гречці / кефірі / яблуках / курячій грудці і т. д." дуже популярні. Адже якщо на монодієти просидіти 4-7-10 днів, то результат буде тут і зараз.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чим загрожують експрес-дієти і чому до них не варто вдаватися:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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