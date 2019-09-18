Чому експрес-дієти не ефективні: експерт дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт по схудненню розповіла, чим загрожує швидке схуднення

Як правило, схуднення – це тривалий процес, до якого не всі виявляються готові. Багатьом хочеться отримати результат тут і зараз, і тоді вони вдаються до експрес-дієт в надії в два рахунки розлучитися із зайвими кіло і прокинутися на розмір менше. Чим небезпечне швидке зниження ваги і чому до нього не слід вдаватися навіть у крайніх випадках, на сторінці в instagram розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка навчила худнути без виснажливих тренувань.

Те, що схуднення - це довго - одна з найбільш частих відмовок тих, кому потрібно скинути вагу. Адже результат, в залежності від стартового ваги, буде тільки через місяць-два, а то й півроку, а витрачатися час і терпіти незручності доводиться тут і зараз.

Саме тому дієти "три дні на гречці / кефірі / яблуках / курячій грудці і т. д." дуже популярні. Адже якщо на монодієти просидіти 4-7-10 днів, то результат буде тут і зараз.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим загрожують експрес-дієти і чому до них не варто вдаватися:

Відкат до попередньої ваги, а швидше всього - набагато більшого, відбудеться обов'язково. Просто тому, що ви не зможете жити все життя на салаті або бананах. Рано чи пізно ви почнете їсти, як звикли - а значить і калорій набирати, скільки і раніше. А швидше за все - набагато більше, тому зголоднілий на дієті організм зажадає повернути все, що ви йому не додали.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При швидкому схудненні якість вашого тіла неминуче зіпсується, шкіра просто не вміє так стрімко скорочуватися - вона валиться, стане в'ялою, можуть з'явитися розтяжки.

Раніше дієтолог Лора Філіппова назвала популярні бюджетні продукти, які допоможуть зберегти молодість і пружність шкіри.