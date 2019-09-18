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Чому експрес-дієти не ефективні: експерт дала вичерпну відповідь

Lite » Їжа 18.09.2019 - 08:34
Чому експрес-дієти не ефективні: експерт дала вичерпну відповідь
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт по схудненню розповіла, чим загрожує швидке схуднення

Як правило, схуднення – це тривалий процес, до якого не всі виявляються готові. Багатьом хочеться отримати результат тут і зараз, і тоді вони вдаються до експрес-дієт в надії в два рахунки розлучитися із зайвими кіло і прокинутися на розмір менше. Чим небезпечне швидке зниження ваги і чому до нього не слід вдаватися навіть у крайніх випадках, на сторінці в instagram розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка навчила худнути без виснажливих тренувань.

Те, що схуднення - це довго - одна з найбільш частих відмовок тих, кому потрібно скинути вагу. Адже результат, в залежності від стартового ваги, буде тільки через місяць-два, а то й півроку, а витрачатися час і терпіти незручності доводиться тут і зараз.

Саме тому дієти "три дні на гречці / кефірі / яблуках / курячій грудці і т. д." дуже популярні. Адже якщо на монодієти просидіти 4-7-10 днів, то результат буде тут і зараз.

Чому експрес-дієти не ефективні: експерт дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим загрожують експрес-дієти і чому до них не варто вдаватися:

  • Відкат до попередньої ваги, а швидше всього - набагато більшого, відбудеться обов'язково. Просто тому, що ви не зможете жити все життя на салаті або бананах. Рано чи пізно ви почнете їсти, як звикли - а значить і калорій набирати, скільки і раніше. А швидше за все - набагато більше, тому зголоднілий на дієті організм зажадає повернути все, що ви йому не додали.

Чому експрес-дієти не ефективні: експерт дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • При швидкому схудненні якість вашого тіла неминуче зіпсується, шкіра просто не вміє так стрімко скорочуватися - вона валиться, стане в'ялою, можуть з'явитися розтяжки.

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