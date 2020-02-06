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Топ-5 ефективних вправ для плоского животика і тонкої талії від експерта

Lite » Краса 06.02.2020 - 12:27
Топ-5 ефективних вправ для плоского животика і тонкої талії від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Эксперет перерахувала дієві вправи для красивого преса

Попереду пляжний сезон і хоч час до його початку ще є, варто приступати до підготовки фігури вже зараз. Гарний прес, тоненька талія, плоский животик – це чудовий бонус правильного харчування і результат занять спортом і правильної активності, а стати володаркою струнких форм під силу тим, хто готовий докласти зусиль. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше познайомила з найкращими вправами для створення красивого рельєфу тіла, поділилася в Instagram комплексом для преса і талії.

Експерт перерахувала топ-5 найбільш ефективних вправи для красивого животика, а також детально описала процес виконання.

Планка. Рекомендується виконувати в статичному положенні.

Топ-5 ефективних вправ для плоского животика і тонкої талії від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ляжте на підлогу, зігніть руки в ліктях, упріться ними в підлогу і підніміться так, щоб від голови до п'ят тіло було в прямій лінії. Намагайтеся не прогинати поперек і не випинати сідниці. Затримайтеся в такому положенні, скільки зможете.


Вакуум. Допомагає зміцнити внутрішні поперечні м'язи і збагачує клітини киснем.

Встаньте прямо, зробіть глибокий видих і максимально втягніть живіт. При цьому намагайтеся зробити рух, немов хочете підтягнути внутрішні м'язи живота трохи вгору. Затримайте подих, наскільки це можливо і зробіть глибокий вдих. Виконайте 3-4 підходи.

Скручування. Зупинимося на класичному варіанті, більш простому і правильному з точки зору техніки.

Топ-5 ефективних вправ для плоского животика і тонкої талії від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ляжте на спину і зігніть ноги в колінах, упріться ступнями в підлогу. Зробіть видих і плавно підніміть верхню частину корпусу. Слідкуйте за тим, щоб поперек і сідниці були щільно притиснуті до підлоги. Коли відчуєте м'язи преса, затримайтеся в такому положенні на 1-2 секунди. Потім поверніться у вихідну позицію.

Топ-5 ефективних вправ для плоского животика і тонкої талії від експерта

Топ-5 ефективних вправ для плоского животика і тонкої талії від експерта
Скріншот: instagram.com/elenakalen

Пам'ятайте про якість виконання вправ і техніку. Багато хто в гонитві за швидким результатом нехтує простими правилами і замість плоского живота отримують проблеми зі здоров'ям.

Також важливо пам'ятати: ніякі тренування не дадуть ефекту, якщо постійно переїдати і не змінити своє ставлення до їжі.

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