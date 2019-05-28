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Скраб в домашніх умовах з простих продуктів: топ-3 рецепти від відомої співачки

Lite » Краса 28.05.2019 - 08:53
Скраб в домашніх умовах з простих продуктів: топ-3 рецепти від відомої співачки
Ілюстративне фото (instagram.com/annaupgraded)

Анна Сєдокова поділилася своїми б'юті-секретами

Відома українська співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно зізналася, що вирішила трохи схуднути, витрачає чимало сил і часу на підтримку себе у відмінній формі. Крім правильного харчування і занять спортом, артистка закликала не забувати балувати себе і влаштовувати собі SPA вдома, щоб подбати про шкіру та волоссі.

Вона вирішила поділитися з підписниками свого Instagram простими і корисними рецептами скрабу, який легко можна приготувати вдома з самих звичайних продуктів.

"Присвятіть день собі: влаштуйте домашнє SPA. Тільки уявіть, як приємно зайнятися своїми ручками і ногами, щоб вони виглядали доглянуто, зробити маску для обличчя та волосся, намазати тіло лосьйоном, щоб воно було оксамитовим. Все. Вирішено. Сьогодні все тільки для нас. Тільки перед нанесенням лосьйону краще зробити скраб, щоб оновити нашу шкіру. Я знайшла для вас три простих варіанти скрабу в домашніх умовах з продуктів, які є на кожній кухні", - написала Сєдокова.

Скраб в домашніх умовах з простих продуктів: топ-3 рецепти від відомої співачки

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annaupgraded)

Топ-3 рецепта скрабу від співачки:

Антицелюлітний кавовий скраб

  • 1 стакан меленої кави
  • 6 ст. л. рідкого кокосового масла
  • 3 ст. л. морської солі

Перед нанесенням зробіть масаж легкими круговими рухами проблемних зон сухою щіткою, для відлущування і стимулювання кровотоку.

Скраб в домашніх умовах з простих продуктів: топ-3 рецепти від відомої співачки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Цукровий скраб

  • 1 склянка цукру
  • 1/3 склянки олії солодкого мигдалю або іншої, на ваш вибір
  • 20 крапель ефірного масла ванілі або 1 чайна ложка ванільного екстракту

Ретельно перемішайте інгредієнти, поступово додаючи мигдальне масло.

Лимонний скраб

  • 3 чашки цукру
  • 3/4 склянки оливкової олії
  • сік одного лимона
  • цедра двох лимонів
  • 2 столові ложки ванільного екстракту

Змішайте цукор з маслом і екстрактом ванілі, потім додайте дрібно натерту цедру з двох лимонів і сік одного з них.

Скраб в домашніх умовах з простих продуктів: топ-3 рецепти від відомої співачки

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування.

Раніше б'юті-блогер Ірина Шарк назвала топ-5 б'юті-лайфхаків для волосся, щоб воно було здоровим, красивим і доглянутим.

А б'юті-експерт Вікторія Кушнарьова розповіла, як визначити свій тип шкіри і правильно за нею доглядати.

Швидко і натурально: 5 експрес-рецептів від темних кіл та зморшок під очима Худнемо із зіркою: Анна Сєдокова розкрила свої принципи правильного харчування
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