Я уперто тренувалася, щоб схуднути: Брітні Спірс відверто розповіла про боротьбу із зайвою вагою

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

І розкрила масу секретів тренувань

Брітні Спірс, яка і так регулярно показує свої тренування, не втомлюється вдосконалюватися. 37-річна співачка останнім часом тільки й говорить, що про свою форму, намагаючись всьому світу довести, що струнка. І от кілька годин Брітні знову вирішила підняла цю тему знову.

Співачка і її бойфренд обожнюють спорт (фото: instagram.com/britneyspears)

Вона виклала на своїй сторінці в Instagram нове відео з докладним описом своїх тренувань, а також розговорилася, чого їй коштувало скинути зайві кілограми. "Я дуже наполегливо працювала, щоб схуднути... І для мене 3 фунта – це 7 фунтів, це багато. Я не люблю робити занадто багато кардіо. Моє тіло володіє м'язовою пам'яттю, тому що я займалася гімнасткою, і я можу набрати вагу... Так що мені подобається ізольований рух. Ключ до мого тренування – повторення, але це стає нудним, тому у мене є список моїх улюблених вправ. Я зазвичай одягаю навушники... І музика забирає мене. Я знаю, що тут я не виглядаю ідеально, але я над цим працюю. Сподіваюся, одного разу я зможу отримати прес свого хлопця!", – написала вона.

Нове відео з докладним описом від Брітні (фото: instagram.com/britneyspears)

До речі, бойфренд Спірс, 25-річний Сем Асгарі, завжди підтримує дівчину. Цього разу він теж написав: "Ідеально настільки, наскільки це може бути! Левиця завжди надихає світ".

Сем завжди підтримує Брітні (фото: instagram.com/britneyspears)

Варто відзначити, що хлопець Брітні також намагається показувати свої численні тренування. На його сторінці в Instagram можна побачити багато фото із залу, а також з ресторанів здорового харчування, прогулянок на свіжому повітрі... За словами інсайдерів, саме Сем надихнув Брітні зайнятися собою і вивів з важкого стану. А тепер сама ж артистка готова заряджати оточуючих на активне життя і привчати до здорових звичок.

Щоб бути у формі, потрібно не так багато (фото: instagram.com/britneyspears)

В останньому ролику, приміром, Спірс продемонструвала вправи практично на всі групи м'язів. Тут є все: присідання, махи руками і ногами, робота з гирями... Займається Брітні на природі, нібито натякаючи, що для ідеальної форми потрібно не так багато. Всього лише килимок, гантелі і позитивний настрій.