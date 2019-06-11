Худа, як голка: Брітні Спірс публічно захистила свою фігуру

37-річна співачка вивела папараці на чисту воду.
Брітні Спірс, яка буквально перетворила свій мікроблог у фітнес-аккаунт, постійно тішить шанувальників підтягнутою фігурою і мотивує на спортивні подвиги. Вона регулярно викладає фото і відео з тренувань, а потім як результат – кадри з пляжу. Тим не менш, нещодавно в мережу потрапило фото, де Брітні зовсім не така струнка. Та співачка не стала мовчати.
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Брітні Спірс обурилася фейковими фото в мережі (відео: instagram.com/britneyspears)
Кілька годин тому вона поділилася постом, де в короткому ролику демонструє свою фігуру в короткому топі і джинсах і запитує: "Ну що, я відрізняюся від себе вчорашньої?". Також вона додала фото, де її форми явно більш пишні.
Фейкове фото Брітні, що потрапило в мережу (фото: instagram.com/britneyspears)
Пост вона супроводила емоційної підписом: "Люди завжди говорять, що люди або знаменитості дурять своїми зображеннями, але ніколи не піддають сумніву папараці, в той час як вони продають ваші фотографії, які вони зіпсували! Все це було зроблено за ті ж 17 годин!".
Бритн наполягає: вона така ж струнка, як показує себе (фото: instagram.com/britneyspears)
Численні шанувальники тут же почали бурхливо обговорювати тему. Більшість з них зійшлися на думці, що співачка виглядає приголомшливо в будь-якому вигляді, але все ж фейкові кадри – це вже занадто.
Співачка насолоджується відпочинком у компанії свого коханого (фото: instagram.com/britneyspears)
Нагадаємо, нещодавно Брітні зі своїм бойфрендом – 25-річним коханим Семом Агарі – вирушила на відпочинок у Маямі. Щасливі закохані насолоджуються сонцем і океаном, а також ділиться з шанувальниками відео.