Худа, як голка: Брітні Спірс публічно захистила свою фігуру

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

37-річна співачка вивела папараці на чисту воду.

Брітні Спірс, яка буквально перетворила свій мікроблог у фітнес-аккаунт, постійно тішить шанувальників підтягнутою фігурою і мотивує на спортивні подвиги. Вона регулярно викладає фото і відео з тренувань, а потім як результат – кадри з пляжу. Тим не менш, нещодавно в мережу потрапило фото, де Брітні зовсім не така струнка. Та співачка не стала мовчати.

Брітні Спірс обурилася фейковими фото в мережі (відео: instagram.com/britneyspears)

Кілька годин тому вона поділилася постом, де в короткому ролику демонструє свою фігуру в короткому топі і джинсах і запитує: "Ну що, я відрізняюся від себе вчорашньої?". Також вона додала фото, де її форми явно більш пишні.

Фейкове фото Брітні, що потрапило в мережу (фото: instagram.com/britneyspears)

Пост вона супроводила емоційної підписом: "Люди завжди говорять, що люди або знаменитості дурять своїми зображеннями, але ніколи не піддають сумніву папараці, в той час як вони продають ваші фотографії, які вони зіпсували! Все це було зроблено за ті ж 17 годин!".

Бритн наполягає: вона така ж струнка, як показує себе (фото: instagram.com/britneyspears)

Численні шанувальники тут же почали бурхливо обговорювати тему. Більшість з них зійшлися на думці, що співачка виглядає приголомшливо в будь-якому вигляді, але все ж фейкові кадри – це вже занадто.

Не те щоб це мало значення, тому що твоя красуня, незважаючи ні на що... АЛЕ... Подивися на перила човна, де вони зустрічаються у твоїх ніг... Повністю відредаговані. Шкода, що вам доводиться мати справу з цим...

Вона занадто велика, тепер вона худа, як голка

Ти найкраща

Так! Ми любимо тебе, королева!!! Вона худа, як голка!

Ти чудово виглядаєш завжди, дитинко. Будь ласка, не читайте нічого, що вони вам публікують...

Кого хвилює, що хтось ще думає??? Живи своїм життям

Виглядаєш худою, як голка, міс Брітні!

Дорога Брітні, твої справжні шанувальники не піклуються про те, як ти виглядаєш фізично – нам подобається твій милий дух, ми знаємо твоє серце, і це все, що має значення

Співачка насолоджується відпочинком у компанії свого коханого (фото: instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, нещодавно Брітні зі своїм бойфрендом – 25-річним коханим Семом Агарі – вирушила на відпочинок у Маямі. Щасливі закохані насолоджуються сонцем і океаном, а також ділиться з шанувальниками відео.