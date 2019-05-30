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Оце так розтяжка! Брітні Спірс показала комплекс вправ для ідеального тіла

Lite » Мода 30.05.2019 - 19:30
Оце так розтяжка! Брітні Спірс показала комплекс вправ для ідеального тіла
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

37-річна співачка надихає послідовувачів на заняття спортом

Брітні Спірс, яка днями показала розкішну фігуру в спокусливому бікіні, не втомлюється вражати шанувальників. Знаменита співачок і, до речі, мама двох дітей, регулярно показує цілі комплекси силових вправ.

Оце так розтяжка! Брітні Спірс показала комплекс вправ для ідеального тілаБрітні Спірс радує шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і спортивною формою (фото: instagram.com/britneyspears)

А кілька годин продемонструвала ролик елементи йоги. Він складається з серії асан, у яких Брітні показала не тільки підтягнуті ноги, сталевий прес і підкачані руки, але і неймовірну гнучкість і розтяжку. У перервах Спірс також виконує прості, але дієві вправи: махи ногами, присідання і серію хвилеподібних рухів для спини.

https://www.instagram.com/p/ByDhw9IAERJ/?utm_source=ig_web_options_share_sheet

Брітні Спірс поділилася новим відео з вправами (відео: instagram.com/britneyspears)

Щоб максимально підкреслити свою красу і сексуальність, 37-річна зірка приміряла білий топ, ультракороткі червоні шорти і рожеві кросівки. Шанувальники, які радіють, що їх зірка нарешті повернулася у форму, не втомлюються коментувати і хвалити її.

  • О боже, у мене пропав апетит
  • Тіло богині
  • Запрошення на фітнес
  • Королева гнучкості
  • Спасибі за мотивацію, королева!
  • Дуже зрозумілі вправи
  • Я такий щасливий, що ти стала постити фото і відео щодня
  • Лайфстайл багатих і знаменитих
  • Могла б ти, будь ласка, постити такі відео щодня?
  • Ти кращий поп-артист і приклад для всіх!
  • Твоя розтяжка – це щось дивовижне

Оце так розтяжка! Брітні Спірс показала комплекс вправ для ідеального тіла

Співачка любить надихати шанувальників своїми заняттями (фото: instagram.com/britneyspears)

До речі, Брітні також багато уваги приділяє своєму харчуванню. І варто відзначити, що дівчина періодично постить свіжі салати, фрукти і овочі. А ось шкідливостей на зразок гамбургерів або картоплі фрі на її сторінці не знайти. В інтерв'ю вона зізналася, що саме грамотно складене меню та фізична активність в свій час допомогли їй скинути зайві кілограми. До того ж такий режим, безумовно, впливає і на внутрішній настрій. І судячи з того, що Брінті натхненна і нарешті після всіх хвилювань, що випали на її частку, виглядає щасливою, вона на вірному шляху.

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