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Я усердно работала, чтобы похудеть: Бритни Спирс откровенно рассказала о борьбе с лишним весом

Lite » Красота 18.06.2019 - 20:29
Я усердно работала, чтобы похудеть: Бритни Спирс откровенно рассказала о борьбе с лишним весом
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

И раскрыла массу секретов тренировок

Бритни Спирс, которая и так регулярно показывает свои тренировки, не устает совершенствоваться. 37-летняя певица в последнее время только и говорит, что о своей форме, пытаясь всему миру доказать, что стройная. И вот несколько часов Бритни вновь решила подняла эту животрепещущую тему.

Я усердно работала, чтобы похудеть: Бритни Спирс откровенно рассказала о борьбе с лишним весомПевица и ее бойфренд обожают спорт (фото: instagram.com/britneyspears) 

Она выложила на своей странице в Instagram новое видео с подробным описанием своих тренировок, а также разоткровенничалась, чего ей стоило скинуть лишние килограммы. "Я очень усердно работала, чтобы похудеть... И для меня 3 фунта – это 7 фунтов, это много. Я не люблю делать слишком много кардио. Мое тело обладает мышечной памятью, потому что я занималась гимнасткой, и я могу набрать вес... Так что мне нравится изолированное движение. Ключ к моей тренировке – повторение, но это становится скучным, поэтому у меня есть список моих любимых упражнений. Я обычно надеваю наушники... И музыка уносит меня. Я знаю, что здесь я не выгляжу идеально, но я над этим работаю. Надеюсь, однажды я смогу получить пресс своего парня!", – написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Новое видео с подробным описанием от Бритни (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, бойфренд Спирс, 25-летний Сэм Асгари, всегда поддерживает девушку. В этот раз он тоже написал: "Идеально настолько, насколько это может быть! Львица всегда вдохновляет мир".

Я усердно работала, чтобы похудеть: Бритни Спирс откровенно рассказала о борьбе с лишним весомСэм всегда поддерживает Бритни (фото: instagram.com/britneyspears) 

Стоит отметить, что парень Бритни также старается показывать свои многочисленные тренировки. На его странице в Instagram можно увидеть много фото из зала, а также из ресторанов здорового питания, прогулок на свежем воздухе… По словам инсайдеров, именно Сэм вдохновил Бритни заняться собой и вывел из тяжелого состояния. А теперь же артистка сама готова заряжать окружающих на активную жизнь и приучать к здоровым привычкам.

Я усердно работала, чтобы похудеть: Бритни Спирс откровенно рассказала о борьбе с лишним весомЧтобы быть в форме, нужно не так много (фото: instagram.com/britneyspears) 

В последнем ролике, к примеру, Спирс продемонстрировала упражнения практически на все группы мышц. Здесь есть есть все: приседания, махи руками и ногами, работа с гирями… Занимается Бритни на природе, как бы намекая, что для идеальной формы нужно не так много. Всего лишь коврик, гантели и позитивный настрой

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