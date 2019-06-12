Форма в нормі: Брітні Спірс демонструє бездоганну фігуру і нестримне щастя

37-річна зірка ще раз довела, що з фігурою і особистим життям у неї все чудово
Брітні Спірс, яка на днях поставила на місце папараці, що навмисно додали їй зайві кілограми, вирішила закріпити результат. Вона опублікувала серію знімків з Майамі, де зараз відпочиває зі своїм коханим – 25-річним Семом Асгарі. На фото вона позує в яскраво-жовтому топі на одне плече і крихітних чорних бікіні. Доповнюють літній образ бейсболка, окуляри-авіатори і підвіски. Бойфренд ж позує тільки в червоних плавках.
Брітні і Сем насолоджуються відпочинком (фото: instagram.com/britneyspears)
Закохані показали себе в різних ракурсах, як би бажаючи ще раз підкреслити – вони обоє перебувають у чудовій фізичній формі, а до того ж безмірно щасливі. "Майамі з mi amor", – написала Брітні на своїй сторінці. "305 з моєї левицею", – парирував їй Сем.
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Пара обожнює спорт (фото: instagram.com/britneyspears)
Активна аудиторія Брітні тут же відреагувала:
Брітні пережила кризу і має намір відстоювати себе (фото: instagram.com/britneyspears)
Нагадаємо, Брітні останнім часом пережила нелегкий період, який ледь не варто їй психічного здоров'я. Але завдяки підтримці бойфренда вона прийшла в норму і по-справжньому взялася за себе. Так, вони з Семом обожнюють спорт і періодично демонструють фоловерам не тільки результати своєї фізичної підготовки, але і ролики. Приміром, нещодавно Брітні показала цілу серію вправ і асан з йоги. Тому, мабуть, її так і обурили "товсті" фото, що потрапили в мережу.