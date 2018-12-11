Не гірше кави: топ-6 продуктів, які відмінно бадьорять

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Кава - не єдина можливість стати бадьорим і активним

Багато хто не може уявити собі ранок без чашечки кави, адже він дає заряд бадьорості на весь день і допомагає впоратися з ранковою сонливістю. Однак найчастіше цей ефект недовговічний, та й серед експертів до цих пір ведуться суперечки про користь цього напою. На щастя, є кілька альтернатив, які підбадьорять вас нітрохи не гірше. Як стверджують дієтологи, наступні шість продуктів наповнять вас енергією на тривалий час, повідомляє "Краса і здоров'я".

Авокадо

У цьому плоді міститься багато пантотенової кислоти, яка активізує переробку організмом калорій в енергію. Крім того, завдяки харчовим волокнам авокадо стабілізує рівень цукру в крові, що важливо для тривалого почуття бадьорості.

Банани

Це один з найкращих джерел вуглеводів в раціоні. Вуглеводи дають енергію, при цьому в бананах достатньо і інших мікроелементів, щоб вважати цей фрукт доречним і корисним для харчування. Наприклад, банани також відновлюють м'язову тканину.

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Буряк

Цей овоч містить речовини, які прискорюють приплив крові до мозку, що стимулює розумову активність.

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Темний шоколад

У поєднанні із зеленим чаєм він гарантовано підбадьорить сильніше кави. Зазначимо, що варто віддати перевагу шоколаду, в якому вміст какао перевищує 75%.

Фото: pixabay.com

Зелень

Вона може забезпечити довге відчуття бадьорості за рахунок того, що багата цілим набором корисних вітамінів і мікроелементів - залізом, кальцієм, цинком, фолієвою кислотою, магнієм, вітамінами А, С, Е і К.

Вода.

Її недолік в організмі незмінно веде до втоми і сонливості, так що достатнє вживання води вже дасть вам заряд бадьорості.

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, вчені з Корейського інституту східної медицини назвали простий і смачний спосіб запобігти старінню шкіри і появі зморшок і навіть помітно омолодитися. Для цього потрібно регулярно вживати в їжу такий фрукт, як манго.

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Відео: РБК-Україна