Худнути без дієт: вчені знайшли новий спосіб скинути вагу

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Як показало дослідження, калорії можуть спалюватися під час відпочинку

Вчені повідомили про новий спосіб, який допоможе позбутися від зайвих кілограм без дієт і виснажливих тренувань у залі. Про це пише видання Current Biology.

Американські вчені з Медичної школи Гарварду представили новий спосіб позбавлення від зайвої ваги, який назвали ледачим способом.

Суть цього методу полягає в тому, що людина повинна встановити чіткий режим дня, який дозволить організму самостійно спалювати значну частину зайвих калорій щодня вечорами.

Для дослідження вчені запросили групу добровольців, які протягом місяця жили в закритій лабораторії без вікон. Протягом усього експерименту добровольці не отримували ніяких навантажень і багато відпочивали.

У ході дослідження з'ясувалося, що для того, щоб вага залишалася в нормі, людині потрібно, щоб його біологічний годинник збігався з реальним часом. При таких умовах організм на 10% ефективніше спалює калорії під час вечірнього відпочинку.

Вчені відзначили, що для схуднення не обов'язково використовувати спеціальні дієти або спортивні тренування. Досить дотримуватися режиму дня і вчасно лягати спати, висипатися і вчасно вставати вранці.

Якщо режим дня людини зіб'ється, то біологічний вечір буде наступати в невідповідний для спалювання калорій час.

До речі, раніше ми писали про те, що вчений розповів, як прокидатися вранці легко і без стресу.

А також розповідали про те, що дієтологи назвали продукти, які вбивають організм сильніше, ніж цукор.

Відео: РБК-Україна