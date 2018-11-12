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Худнути без дієт: вчені знайшли новий спосіб скинути вагу

Lite » Краса і здоров'я 12.11.2018 - 19:30
Худнути без дієт: вчені знайшли новий спосіб скинути вагу
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Як показало дослідження, калорії можуть спалюватися під час відпочинку

Вчені повідомили про новий спосіб, який допоможе позбутися від зайвих кілограм без дієт і виснажливих тренувань у залі. Про це пише видання Current Biology.

Американські вчені з Медичної школи Гарварду представили новий спосіб позбавлення від зайвої ваги, який назвали ледачим способом.

Суть цього методу полягає в тому, що людина повинна встановити чіткий режим дня, який дозволить організму самостійно спалювати значну частину зайвих калорій щодня вечорами.

Для дослідження вчені запросили групу добровольців, які протягом місяця жили в закритій лабораторії без вікон. Протягом усього експерименту добровольці не отримували ніяких навантажень і багато відпочивали.

У ході дослідження з'ясувалося, що для того, щоб вага залишалася в нормі, людині потрібно, щоб його біологічний годинник збігався з реальним часом. При таких умовах організм на 10% ефективніше спалює калорії під час вечірнього відпочинку.

Вчені відзначили, що для схуднення не обов'язково використовувати спеціальні дієти або спортивні тренування. Досить дотримуватися режиму дня і вчасно лягати спати, висипатися і вчасно вставати вранці.

Якщо режим дня людини зіб'ється, то біологічний вечір буде наступати в невідповідний для спалювання калорій час.

До речі, раніше ми писали про те, що вчений розповів, як прокидатися вранці легко і без стресу.

А також розповідали про те, що дієтологи назвали продукти, які вбивають організм сильніше, ніж цукор.

Відео: РБК-Україна

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