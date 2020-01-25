Худнемо легко: Топ-7 дієвих правил здорового перекусу

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Не надавати значення тому, що ви їсте між основними прийомами їжі — велика помилка

Ті, хто стежить за своїм харчуванням чи хоче схуднути, поділяє денний раціон на кілька прийомів і знає, що в день допустимі 2-3 перекуси між основними прийомами їжі. Хитрість схуднення полягає в тому, що не тільки основні страви повинні бути корисними, але і перекуси повинні відповідати правилам правильного харчування. Якщо ваші основні прийоми їжі правильні, але між ними ви харчуєтеся, чим попало, то добитися бажаних результатів у побудові ідеального тіла не вийде.⠀

Дієтолог Анна Счастливенко докладно розібрала яким має бути по-справжньому здоровий перекус:

1. Він повинен тамувати голод, однак при цьому містити мало калорій, зате достатньо вітамінів, мінералів та інших корисних нутрієнтів.



⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

2. Він повинен допомагати вам залишатися в тонусі в проміжку між сніданком, обідом і вечерею, але не повинен перевантажувати шлунок.

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3. На перекус в ідеалі повинно припадати близько 10% вашої добової калорійності, але якщо вийшло трохи більше, то значить треба "полегшити" наступний прийом їжі.⠀



⠀⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

4. Скільки конкретно робити перекусів вирішувати вам, головне не доводити організм до гострого стану голоду або різкого зниження енергії (гіпоглікемія). Оптимально 1-2 між основними прийомами їжі (сніданок, обід, вечеря) і на ніч можна зробити перекус, якщо пізно лягаєте спати і не можете заснути з бурчанням в животі. ⠀

⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

5. Якщо ви щільно поснідали, то на другий сніданок вам достатньо фруктів або сухофруктів. Одного фрукта цілком достатньо для одного перекусу. ⠀

Якщо під час сніданку ви лише випили чашку чаю або кави, то нехай ваш другий сніданок буде більш калорійним. З'їжте сирну запіканку, сирник, зварені круто яйця і хлібець і т д .⠀

⠀⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

6. Здоровий перекус — це продукти з високим вмістом білка і складних вуглеводів. Калорійність їх відносно невисока, тим не менш вони дають довгострокове енергетичне підживлення, покращують травлення, сприяють зростанню м'язової тканини.⠀



⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)⠀

7. У другій половині дня, після 15.00 будь вуглеводи краще прибрати і залишити на перекус білкові продукти. Так само можна з'їсти жменю горіхів або насіння.

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