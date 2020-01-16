Як впоратися з постійним відчуттям голоду: дієві поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт назвала можливі причини сильного голоду і як їх усунути

Намагаєтеся схуднути, але постійне відчуття голоду змушує переїдати і не дає знизити вагу? Зверніть увагу, що воно не виникає нізвідки - на це є причини. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, перерахувала у своєму Instagram можливі причини постійного голоду, а також дала поради, як з ним впоратися.

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Топ-5 причин частого почуття голоду:

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1. Дуже низька калорійність раціону.

Якщо ви встановили собі дефіцит калорій більше ніж 20%, організм буде відчувати брак енергії. Якщо бензину для основного обміну речовин недостатньо, цукор в крові падає. Це провокує сильне почуття голоду, яке складно контролювати.

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ЩО РОБИТИ? Порахуйте свою норму калорій для своїх параметрів і відніміть 15-20%. Так ви будете худнути і голод відчуватися не буде.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Зловживання простими вуглеводами.

Вони швидко віддають енергію. Організм не встигає її витратити і надлишки йдуть в запаси. Цукор різко падає - бензину знову немає, тому практично відразу хочеться їсти.

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ЩО РОБИТИ? Скоротити прості вуглеводи до 10% від добової калорійності. Норма у всьому!

Ілюстративне фото (pexels.com)

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3. Рідкісні прийоми їжі.

Якщо ви припускаєте великі перерви між їжею, то організму не вистачає енергії до чергової дозаправки. Цукор падає і настає сильний голод.

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ЩО РОБИТИ? Розподіліть свою калорійність протягом дня на зручну для вас кількість прийомів їжі. Не обов'язково їсти 5 разів на день. Можна і три рази. Головне - з'їсти свою норму калорій протягом дня.

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4. Недостатня кількість сну.

Якщо організм не зміг відновитися під час нічного сну, то він включає режим порятунку. Гормон стресу рятує вас - дає вам енергію з м'язів і провокує накопичення запасів, на випадок чергового стресу. Саме тому тим, хто мало спить, частіше хочеться їсти.

ЩО РОБИТИ? Намагайтеся лягати спати до 23.00 і спати не менше 7 годин.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Кусочничество.

У людей, які люблять ласувати смаколиками між прийомами їжі, порушується вироблення гормону ситості - лептину. Його рівень знижується. Він виробляється при будь-якому надходженні їжі. При частому виробленні лептину мозок не отримує сигнали або отримує запізнілі сигнали про те, що ви поїли. І виникає постійне відчуття голоду.

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ЩО РОБИТИ? Перестати хапати їжу між прийомами їжі.

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