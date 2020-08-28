Секретна маска від апельсинової кірки: експерт поділилася ефективним рецептом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спеціаліст запропонувала спробувати робочу маску від целюліту

Апельсинова кірка в області стегон і навіть живота – проблема багатьох жінок, яка змушує їх комплексувати на пляжі і соромитися одягати шорти або короткі спідниці. Щоб позбутися целюліту потрібен комплексний підхід, терпіння і час, але значно прискорити процес допоможе секретна маска-обгортання від експерта по схудненню, нутриціолога і фітнес-тренера Каті Медушкіної.

Фахівець запропонувала випробувати на собі чудодійну маску від апельсинової кірки.

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Що вам знадобиться:

натуральний яблучний оцет (не столовий)

натуральний мед

пшеничне борошно

харчова плівка

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що дають головні інгредієнти обгортання:

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Яблучний оцет добре відбілює шкіру, допомагає прибрати пігментні плями, зірочки і розтяжки, стимулює вироблення колагену і еластину.

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Мед розкриває пори, посилює потовиділення, насичує шкіру вітамінами і зменшує набряки.

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Як готуємо:

змішуємо мед і оцет в рівних частинах

додаємо борошно, щоб складу загус до консистенції рідкого тіста

грудочки можна розім'яти виделкою або збити віночком

сильно густий склад не потрібен - важко буде наносити на шкіру

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Маску наносимо на проблемні ділянки: стегна, сідниці, зона живота. А потім загортаємо зони з маскою в харчову плівку і тепло одягаємося. Тримаємо 1-2 години. Можна встигнути зробити за цей час хатні справи або просто відпочити.

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Після того, як змиєте маску, нанести на шкіру будь-який живильний крем або антицелюлітний, якщо є. Маску рекомендую робити курсом 10-12 процедур 2-3 рази на тиждень.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер Ініна Шарк поділилася рецептом дієвої домашньої маски-плівки від чорних цяток.