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Гладка і здорова шкіра: дієтолог розповіла правду про "вітамін молодості"

Lite » Краса 18.06.2019 - 08:54
Гладка і здорова шкіра: дієтолог розповіла правду про "вітамін молодості"
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, які продукти варто включити в раціон для квітучого зовнішнього вигляду

Красива, пружна, чиста і гладка шкіра – це мрія кожної жінки і її прикраса у будь-якому віці. Звичайно, важливий догляд і хороша косметика, але головна запорука рівного рельєфу і здорового рум'янцю - харчування і отримання організмом цінних речовин у достатній кількості. Професійний дієтолог Світлана Фус заявляє, що головним "вітаміном молодості" вважається вітамін Е. Про те, в яких продуктах він міститься і в яких кількостях необхідний кожній з нас вона розповіла на сторінці в Instagram.

Чим же так корисний цей вітамін? Це потужний антиоксидант і кардіопротектор, він бере участь у синтезі різних гормонів та володіє протизапальними властивостями, а також підвищує імунітет - клітини тканин тіла стають більш стійкими до впливу зовнішнього середовища.

Експерт зазначає, що вітамін Е не синтезується в організмі людини і обов'язково повинен надходити з їжею. Тому в раціоні завжди повинно бути достатньо цього вітаміну.

Гладка і здорова шкіра: дієтолог розповіла правду про &quot;вітамін молодості&quot;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Висока кількість вітаміну Е міститься в:

  • рослинних оліях;
  • свіжих, необроблених овочах;
  • зернових продуктах.

Світло руйнує вітамін Е під час зберігання продуктів, а тепло - в процесі приготування. Максимум вітаміну після обробки зберігають рослинні олії холодного віджиму, тому вважаються більш корисними.

Якщо ви хочете отримувати вітамін Е в достатній кількості з їжі, то включайте в раціон продукти, які можна їсти без приготування - паростки пшениці, лісові і волоські горіхи, мигдаль, насіння, яєчні жовтки, шпинат, листову зелень, помідори.

Гладка і здорова шкіра: дієтолог розповіла правду про &quot;вітамін молодості&quot;
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Добова потреба дорослої людини у вітаміні Е становить близько 15 мг. Така кількість міститься в 30 г соняшникової олії або в 100 г оливкової. Але це не означає, що ми повинні набирати необхідну кількість вітаміну Е тільки з цих джерел.

Не варто забувати і про те, що все добре в міру. Вітамін Е - жиророзчинний, тому може накопичуватися в організмі і викликати інтоксикацію. Велике перевищення дози вітаміну може не запобігати, а навпаки, викликати проблеми зі здоров'ям.

Гладка і здорова шкіра: дієтолог розповіла правду про &quot;вітамін молодості&quot;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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