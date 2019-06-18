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Гладкая и здоровая кожа: диетолог рассказала правду о "витамине молодости"

Lite » Красота 18.06.2019 - 08:54
Гладкая и здоровая кожа: диетолог рассказала правду о "витамине молодости"
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, какие продукты стоит включить в рацион для цветущего внешнего вида

Красивая, упругая, чистая и гладкая кожа – это мечта каждой женщины и ее украшение в любом возрасте. Конечно, немаловажен уход и хорошая косметика, но главный залог ровного рельефа и здорового румянца -  питание и получение организмом ценных веществ в достаточном количестве. Профессиональный диетолог Светлана Фус заявляет, что главным "витамином молодости" считается витамин Е. О том, в каких продуктах он содержится и в каких количествах необходим каждой из нас она рассказала на странице в Instagram.

Чем же так полезен этот витамин? Это мощный антиоксидант и кардиопротектор, он участвует в синтезе различных гормонов и обладает противовоспалительными свойствами, а также повышает иммунитет - клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды.

Эксперт отмечает, что витамин Е не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей. Поэтому в рационе всегда должно быть достаточно этого витамина.

Гладкая и здоровая кожа: диетолог рассказала правду о &quot;витамине молодости&quot;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Высокое количество витамина Е содержится в:

  • растительных маслах;
  • свежих, необработанных овощах;
  • зерновых продуктах.

Свет разрушает витамин Е во время хранения продуктов, а тепло - в процессе приготовления. Максимум витамина после обработки сохраняют растительные масла холодного отжима, поэтому считаются более полезными.

Если вы хотите получать витамин Е в достаточном количестве из пищи, то включайте в рацион продукты, которые можно есть без приготовления - ростки пшеницы, лесные и грецкие орехи, миндаль, семена, яичные желтки, шпинат, листовую зелень, помидоры.

Гладкая и здоровая кожа: диетолог рассказала правду о &quot;витамине молодости&quot;
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Суточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового. Но это не значит, что мы должны набирать необходимое количество витамина Е только из этих источников.

Не стоит забывать и о том, что все хорошо в меру. Витамин Е жирорастворимый, поэтому может накапливаться в организме и вызывать интоксикацию. Большое превышение дозы витамина может не предотвращать, а наоборот, вызвать проблемы со здоровьем.

Гладкая и здоровая кожа: диетолог рассказала правду о &quot;витамине молодости&quot;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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