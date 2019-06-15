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Полуничне задоволення: дієтолог поділилася корисними рецептами з ягоди

Lite » Їжа 15.06.2019 - 15:09
Полуничне задоволення: дієтолог поділилася корисними рецептами з ягоди
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що приготувати з солодкої сезонної ягоди

Червень – розпал полуничного сезону. Ця ягода не тільки солодка і смачна, але й корисна. Полуницю можна вживати як самостійно, так і готувати з неї страви та десерти, які ідеально підійдуть для тих, хто дотримується правильного харчування. Оригінальними рецептами сезонних страв з солодкої ягоди поділилася в Instagram Олена Кален.

Полуницю застати на ринку або на власній грядці можна лише протягом 2-х місяців. І зараз якраз такий період! Тому варто вдосталь насолодитися цими природним ласощами, а також приготувати смачні страви та заготовки.

З полуниці традиційно варять варення. Відмінним сучасним рецептом буде додавати при приготуванні кокосове молоко, сік і цедру лайма, які роблять смак джему феєрично насиченим і незвичайним. Також при заготовках експерт радить використовувати речовину пектин, яка допомагає знизити кількість цукру в 2, а то і в 3 рази.

Полуничне задоволення: дієтолог поділилася корисними рецептами з ягоди

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Полуниця добре поєднується з ревенем, у якого сезон якраз в цей же час. З цієї комбінації можна приготувати морс. Стебло рослини варто очистити і нарізати шматочками по 1 см, полуницю порізати на четвертинки, після чого залити все на ніч окропом. Вранці додати за смаком мед, м'яту і можна вживати, бажано сильно охолодженим.

Полуничне задоволення: дієтолог поділилася корисними рецептами з ягоди

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У розпал сезону рекомендую приготувати смачну полуничну шарлотку. Для цього знадобиться гарненько збити 4 яйця зі склянкою коричневого цукру, після чого додати до майбутнього бисквитному тесту склянку борошна. Половина тіста виливається у форму, викладається від 200 до 400 грамів полуниці і закривається другою половинкою. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів до красивого золотистого кольору і сухої, витягнутої з серединки, зубочистки, приблизно 30-40 хвилин.

Полуничне задоволення: дієтолог поділилася корисними рецептами з ягоди

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Полуницю можна додавати в натуральні йогурти, ранкову вівсяну кашу, змішати її з салатними листям, козячим м'яким сиром і бальзамічним оцтом.

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