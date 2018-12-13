Фігура як у зірки: екс-"ВІА Гра" розповіла, які продукти не їсть

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка поділилася списоком своєї "запрещенки"

Популярна українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками секретами своєї стрункої фігури. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото і розповіла, які продукти виключила зі свого раціону.

На знімку Санта зображена в спортивних шортиках і короткому топіку, демонструючи пружний прес.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Під фото співачка назвала список своїм "запрещенки".

"Моя запрещенка:

1. Цукор в чистому вигляді (причому будь-який)

2. Будь-які консерви. Лякає будь-яка їжа довгого зберігання. Нічого корисного там бути не може

3. Копченості

4. Ковбаса, шинка. Дуже рідко можу з'їсти хамон

5. Фаст фуд (mcdonald's, BurgerKing, Сушія, KFC і т. д). Не вважаю це їжею взагалі

6. Маргарин та інші трансжири (штучно синтезовані)

7. Майонез, соуси з незрозумілим складом, збиті вершки, коров'яче молоко з магазину

8. Газовані напої, пакетовані соки, напої з цукром (типу морсу )

9. Фітнес батончики, спорт піт

10. Білий хліб, булки, шліфований рис. Дуже рідко можу собі дозволити випічку в перевірених місцях:)

А у вас які запрещенки?" - поділилася артистка.

Скріншот поста (instagram.com/santadimopulos)

Підписники в коментарях діляться своїм досвідом здорового харчування, а також задають Дімопулос різноманітні питання по темі. Деякі відзначають, що їдять все і нічого забороненого у них немає.

"А чому немає спорт піту ? Ви проти звичайного протеїну? дуже цікаво, розкажіть будь ласка";

"Санта, можна запитати,що Ви тоді взагалі їсте?!) Адже з названої Вами запрещенки більшість продуктів якими харчується велика частина людства?!) Без сарказму!";

"Кава, шоколад, випічка, червоні фрукти і овочі, напівфабрикати, магазинна молочка. Без кави довго звикала) але результат того вартий!";

"Сама не прихильник цих продуктів, що Ви перерахували, але ж іноді так хочеться чи взяти ті ж консерви, це ж швидкий перекус або навіть вечеря після важкого дня, коли готувати взагалі не хочеться";

"Крута фотка. А від поста мені захотілося) Стільки всього смачного перерахувала";

"Я за здорове харчування... але виникає питання.... А що ти їси взагалі???";

"Харчуватися так дівчатка дуже дорого. І Це перша причина, з якої багато хто не знає про ПП . Друга, нас ніхто цього не вчив. Потрібна звичка і усвідомлення";

"Цукор, молоко, хамон, газ боржомі( до прикладу) - не такі вже й шкідливі. Кубики не зіпсують, вобще не псує те, що в міру і не на ніч";

"Слава Богу, їм все що хочу, всю вашу запрещенку";

"Прочитала Вашу запрещенку, зрозуміла ,що я коза рідкісна! Так як їм усе", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос зізналась, що за нею доглядає "джентльмен".

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Відео: РБК-Україна