Екстремально схудла Адель в міні-сукні показала неймовірно стрункі ноги — співачку не впізнати

Адель (фото: vanityfair.com)

Шанувальники не впізнають свою улюбленицю

Співачка Адель відсвяткувала вчора, 5 травня, день народження - британській виконавиці виповнилося 32 роки! Як і багатьом іншим колегам, співачці довелося відзначити свято в режимі домашньої ізоляції. Але як відомо, виконавиця перебуває вдома не одна, а з рідними. Так що нудьгувати їй в гордій самоті не доводиться. В честь свята Адель вирішила піднести приємний сюрприз шанувальникам. Вперше за довгий час співачка показала фото, на якому нарешті можна розглянути результат її екстремального схуднення на 45 кілограмів!

На своїй instagram-сторінці виконавиця опублікувала святкове фото, позуючи в декоративній підставці з квітами. На співачці - чорна міні-сукняз пишними рукавами, яка підкреслює її стрункі спортивні ніжки. Образ британської співачки довершують чорні човники на шпильці. Волосся розпущене. При цьому співачки щиро посміхається.

Шанувальники прийшли в небувалий захват від того, наскільки сильно пострункішала співачка за останні кілька місяців. Вперше Адель вразила досвідом екстремального схуднення ще в грудні 2019 року. Артистці вдалося скинути неймовірні 45 кілограмів за допомогою дієти та регулярних тренувань. Але як бачимо, вона явно вирішила не зупинятися на досягнутому.

Фото: instagram.com/adele

Нагадаємо, що британська виконавиця Адель дуже важко переживала розлучення з Саймоном Конекки, з яким остаточно розійшлася в минулому році. Але співачка не дозволила собі сумувати. А вирішила серйозно зайнятися своїм тілом!

Як розповідала Адель в попередніх інтерв'ю, вона пішла на радикальні зміни заради свого улюбленого сина — семирічного Анджело Джеймса. Співачка хотіла, щоб син бачив її тільки з кращого боку. Крім того, з-за зайвої ваги у неї почалися проблеми зі здоров'ям, що не на жарт її налякало.

До речі, раніше тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів! За словами фітнес-тренера Каміли Гудіс з Бразилії, співачка дотримувалася дуже суворої дієти на "зеленому соку і 1000 калорій в день". Звичайно ж, не обійшлося і без тренувань. Каміла Гудіс розповіла про виснажливий режим Адель у програмі "Thursday's Lorraine".

Так, за словами Гудіс, радикальні зміни з формами Адель стали відбуватися після значного зниження споживаних нею калорій. А саме - скорочення добової норми для жінок (2000 калорій) удвічі - до 1000 калорій у день.