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Експерт розповіла, як привчити себе випивати два літри води в день

Lite » Краса і здоров'я 19.11.2018 - 17:00
Експерт розповіла, як привчити себе випивати два літри води в день
Фото: (pixabay.com)

Фахівець рекомендує додавати у воду очищені шматочки фруктів

Вважається, що людина повинна випивати мінімум два літри рідини в день, щоб підтримувати баланс води в організмі, здоров'я і красу. Експерт-біохімік Кулешова Марія дала кілька практичних порад, які допоможуть з задоволенням випивати потрібні 2 літри води в день, передає російське ЗМІ.

1. Експерт рекомендує заморожувати очищені шматочки улюблених фруктів (апельсина, грейпфрута або ківі) і додавати пару скибочок у воду замість льоду. Вони допоможуть зробити напій більш приємним на смак. Якщо в будинку є свіжа м'ята, меліса, естрагон, базилік або будь-яка інша духмяна трава, їх теж можна сміливо кинути в склянку.

Експерт розповіла, як привчити себе випивати два літри води в деньФото: (pixabay.com)

2. Збираючись почитати або посидіти біля комп'ютера, замість снеків можна поставити перед собою миску з колотим льодом і розсмоктувати крижинки, як льодяники. Також експерт рекомендує взяти за правило випивати трохи води після кожного походу у туалет.

3. Експерт не рекомендує осушувати склянку залпом, так як це важко психологічно і не дуже корисно для нирок і серця. До того ж, таким чином розтягується шлунок. Краще час від часу відсьорбувати з пляшки 1-2 ковтки.

4. Розділяйте пиття води і прийоми їжі. Ідеальний варіант - пити за півгодини до їжі і через годину після. Щоб питво приносило більше задоволення, можна об'єднати прийом води з яким-небудь б'юті-ритуалом. Наприклад, відсьорбувати потрохи, поки фарбуєш нігті.

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Відео: РБК-Україна

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