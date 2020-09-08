Палацові таємниці: як доглядають за шкірою Кейт Міддлтон, Меган Маркл і інші королівські особи

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: колаж РБК-Україна)

Монарші особи балують себе

Статус і положення представниць королівських сімей зобов'язує їх завжди бути на висоті. А тому зовнішньому вигляду вони приділяють масу часу і сил. І хоча свої таємниці вони тримають в строгому секреті, завдяки інсайдерам і зоряним косметологам вони все ж вийшли за межі палаців. Які ж прийоми найчастіше використовують для сяючої шкіри дружини монархів?

Кейт Міддлтон

Обличчя визнана ікона стилю довіряє професіоналам. Улюблений косметолог Кейт Міддлтон – Дебора Мітчелл, яка вже багато років підбирає догляд своїй знаменитій клієнтці. Один з головних дійових компонентів кремів і масок, які застосовує дружина принца Уільяма – бджолина отрута, що стимулює вироблення колагену і забезпечує ефект ліфтингу.

Кейт Міддлтон обожнює креми з бджолиною отрутою (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл

Меган Маркл давно познайомила всіх зі своїми б'юті-ритуалами. Чого тільки вартий масаж від Миколи Джосс, який допомагає буквально виліпити лице зсередини. Його намагалися повторити в домашніх умовах всі шанувальники визнаної красуні. З останніх відомих світу «коханчиків» дружини принца Гаррі – засоби на основі масла чайного дерева. Цей компонент допомагає вирівняти шкіру, прибирає дрібні запалення і допомагає при порізах і укусах, а тому незамінний в дорозі.

Меган Маркл привчила всіх робити масаж обличчя (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королева Летиція

Королева Летиція намагається тримати секрети свого квітучого зовнішнього вигляду при собі. Чого не скажеш про її оточення. Так, інсайдери повідомили, що перша леді Іспанії підсіла на ін'єкції «органічного ботокса» – Biotulin. На думку експертів, він дає менш виражений ефект у порівнянні з ботоксом, але зате не заморожує міміку.

Королева Летиція знайшла альтернативу ботоксу (фото: instagram.com/queenletizia)

Єлизавета II

Її Величність намагається дотримуватися регулярного догляду, довіряючи обличчя визнаним маркам. Так, улюблений бренд королеви вже багато років – Elizabeth Arden. До речі, спеціально для Єлизавети її помічники замовляють засоби бренду з урахуванням усіх побажан монархины. Фаворит Її Величності – заспокійливий крем Eight Hour проти лущення і запалень. Також бабуся принців Уільяма і Гаррі оберігає шкіру від прямих сонячних променів, завжди використовуючи креми з UV-фільтрами.

Королева Єлизавета довіряє перевіреним маркам (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принцеса Діана

З Леді Ді довгі роки працювала візажистка Мері Грінвелл, яка повідала світові багато б'юті-таэмниць принцеси Діани. Так, дружина принца Чарльза була просто схиблена на догляді за собою. Вона ніколи не пропускала ритуали очищення і зволоження шкіри, не лягала спати з косметикою і обожнювала пробувати щось нове у догляді. За словами Мері, принцеса напевно оцінила б, як далеко зайшла косметологія, будь вона сьогодні жива.