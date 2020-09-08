Дворцовые тайны: как ухаживают за кожей Кейт Миддлтон, Меган Маркл и другие королевские особы

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: коллаж РБК-Украина)

Монаршие особы себя балуют

Статус и положение представительниц королевских семей обязывает их всегда быть на высоте. А потому внешнему виду они уделяют массу времени и сил. И хотя свои тайны они держат в строгом секрете, благодаря инсайдерам и звездным косметологам они все же вышли за пределы дворцов. Какие же приемы чаще всего используют для сияющей кожи жены монархов?

Кейт Миддлтон

Лицо признанная икона стиля доверяет профессионалам. Любимый косметолог Кейт Миддлтон – Дебора Митчелл, которая уже много лет подбирает уход своей знаменитой клиентке. Один из главных действующих компонентов кремов и масок, которые применяет супруга принца Уильяма – пчелиный яд, который стимулирует выработку коллагена и обеспечивает эффект лифтинга.

Кейт Миддлтон обожает средства с пчелиным ядом (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл

Меган Маркл давно познакомила всех со своими бьюти-ритуалами. Чего только стоит массаж от Николы Джосс, который помогает буквально вылепить лицо изнутри. Его пытались повторить в домашних условиях все поклонники признанной красавицы. Из последних известных миру «любимчиков» супруги принца Гарри – средства на основе масла чайного дерева. Этот компонент помогает выровнять кожу, убирает мелкие воспаления и помогает при порезах и укусах, а потому незаменимо в дороге.

Меган Маркл приучила всех делать массаж лица (фото: instagram.com/sussexroyal)

Королева Летиция

Королева Летиция старается держать секреты своего цветущего внешнего вида при себе. Чего не скажешь о ее окружении. Так, инсайдеры сообщили, что первая леди Испании подсела на инъекции «органического ботокса» – Biotulin. По мнению экспертов, он дает менее выраженный эффект по сравнению с ботоксом, но зато не замораживает мимику.

Королева Летиция нашла альтернативу ботоксу (фото: instagram.com/queenletizia)

Елизавета II

Ее Величество старается придерживаться регулярного ухода, доверяя лицо признанным маркам. Так, любимый бренд королевы уже много лет – Elizabeth Arden. К слову, специально для Елизаветы ее помощники заказывают средства бренда с учетом всех ее пожеланий. Фаворит Ее Величества – успокаивающий крем Eight Hour против шелушений и воспалений. Также бабушка принцев Уильяма и Гарри оберегает кожу от прямых солнечных лучей, всегда используя кремы с UV-фильтрами.

Королева Елизавета доверяет проверенным маркам (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принцесса Диана

С Леди Ди долгие годы работала визажистка Мэри Гринвелл, которая поведала миру много бьюти-тайн принцессы Дианы. Так, супруга принца Чарльза была просто помешана на уходе за собой. Она никогда не пропускала ритуалы очищения и увлажнения кожи, не ложилась спать с косметикой и обожала пробовать что-то новое в уходе. По словам Мэри, принцесса наверняка оценила бы, как далеко шагнула косметология, будь она сегодня жива.