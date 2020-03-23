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Домашній догляд: потужна маска проти в'янення і зморшок

Lite » Краса 23.03.2020 - 08:37
Домашній догляд: потужна маска проти в'янення і зморшок
Ілюстративне фото (pexels.com)

Простий рецепт маски зі спіруліни, яка творитиме дива з вашою шкірою

Спіруліна здатна творити чудеса - ця синьо-зелена маленька водорість є унікальним продуктом з масою корисних властивостей. Жінки, які воліють самостійно робити домашні маски зі спіруліною, оцінили їх поживні властивості і встигли полюбити. І не дивно, адже ця водорість здатна зменшити носогубні складки, глибокі зморшки і інші косметичні дефекти. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся, на Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом потужної маски, яка допоможе розгладити зморшки і повернути обличчю свіжість.

Маски зі спіруліни сьогодні дуже популярні. Такі процедури широко використовуються для омолодження та очищення шкіри в салонах.

Спірулінові маски знімають подразнення і запалення шкіри, скорочують пори, розгладжують зморшки, повертають свіжість, надають бархатистість шкірі обличчя, пружність, гладкість і еластичність. Як потужний антиоксидант, спіруліна запобігає передчасному старінню, нейтралізуючи дію вільних радикалів. Плюс велика кількість вітамінів і мікроелементів! Шкіра оновлюється.


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 1 яєчний жовток.
  • 2 ч. л. молока.
  • 0,5 ч. л. улюбленого рослинного масла.
  • 1 таблетка або 1щепотка спіруліни.
  • Картопляний крохмаль.

Домашній догляд: потужна маска проти в'янення і зморшок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Жовток, молоко, масло і спіруліну з'єднати і перемішати до однорідного стану, крохмаль додавати поступово, постійно помішуючи до отримання кремоподібної консистенції, зручної в нанесенні.

Маску нанести на все обличчя (зону навколо очей), шию, витримати 15 хвилин, змити теплою водою.

Після застосування маски, для закріплення результату, на шкіру нанести улюблений крем.

Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 1 місяць.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість. Спіруліна продається в аптеці. Застосування маски дасть хороший омолоджуючий ефект і швидкий результат.

Домашній догляд: потужна маска проти в'янення і зморшок

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася своїми секретними рецептами краси і молодості, в яких використовується такий інгредієнт, як куркума.

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