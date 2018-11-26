Як добитися ідеальної шкіри: секрети супермоделей

Фото: Джіджі Хадід (instagram.com/gigihadid)

Краса шкіри починається з правильного догляду

Дивлячись на фото знаменитих моделей без макіяжу, ми часто заздримо їм - адже їх шкіра все одно часто виглядає бездоганно. У чому ж їх секрет? Виявляється, краса шкіри починається з правильного догляду, причому не тільки за нею, пише Cosmopolitan.

При цьому б'юті-режим моделей, як правило, гранично простий. Виявляється, суть не в косметиці, яку вони наносять на обличчя, а в щоденних звичках, які і визначають стан шкіри через день, місяць і п'ять років.

Отже, секрет бездоганної шкіри моделей полягає в тому, що вони:

Протирають обличчя тоніком замість того, щоб вмиватися водою вранці

Якщо ви раптом помітили, що шкіра стала набагато більш жирної, ніж була, і на ній з'явилося багато нових висипань, можливо, проблема в тому, що ви дуже старанно її очищаєте. Занадто часті вмивання руйнують гідро-ліпідний шар, з-за чого продукція себума посилюється ще більше. Косметоги, до яких ходять моделі, радять очищати шкіру з водою тільки ввечері, а вранці замінити умивання тоніком. Він м'яко усуне забруднення, зробить колір обличчя яскравіше і освіжить шкіру в цілому, не порушивши при цьому її PH-балансу.

Фото: Ірина Шейк (instagram.com/irinashayk)

Скорочують споживання цукру до мінімуму і уникають різких стрибків ваги

Урізання кількості цукру в раціоні корисно не тільки для вашого здоров'я, але і для шкіри. Надмірне споживання цукру безпосередньо пов'язане з появою висипань, зморшок і передчасним старінням. Потрапляючи в кров, цукор утворює молекули, що руйнують колаген і еластин (вони, в свою чергу, відповідають за молодість і пружність шкіри). Що стосується стабільної ваги без різкого схуднення і набору, то тут все очевидно: розтягуючись і недоотримуючи вітамінів, шкіра не встигає приходити в норму і адаптуватися. Результат – провисання, в'ялість і сумний колір обличчя.

Вони регулярно ходять до косметолога

Дивно, але навіть у наші дні дівчата і жінки приділяють більше часу макіяжу, ніж догляду за шкірою. Моделям подібний алгоритм не підходить: їхні обличчя – це їх заробіток. Тому всі вони щомісяця навідуються до своїх косметологів, щоб зробити чищення, масаж або легкий пілінг. Насправді, проблемам зі шкірою легше запобігти, ніж вилікувати – пам'ятайте про це, коли наступного разу вирішите скасувати свій візит в салон.

Фото: Стелла Максвелл (instagram.com/stellamaxwell)

Вони іноді не наносять крем з SPF

Ідлі Пекар, косметолог Ірини Шейк, Міранди Керр та Ліндсей Еллінгсон каже, що сонцезахисний засіб необхідний всім нам далеко не завжди: "Більшість дівчат не розуміє, наскільки сильно подібні продукти забивають пори і не дають шкірі дихати, тому я за те, щоб не користуватися ними, якщо цілий день сидиш вдома, в офісі або виходиш на вулицю буквально на п'ять хвилин"

Експерт визнає, що сучасні дівчата недоотримують вітаміну D, не кажучи вже про те, що щодня носять занадто багато косметики на обличчях. Саме тому вона наполягає на тому, щоб шкіра відпочивала від всіх коштів, включно з SPF, хоча б іноді.

Вони зволожують шкіру щодня і п'ють багато води

2 літра чистої негазованої води в день – мінімум, необхідний людині без особливих фізичних і спортивних навантажень. Моделі, як правило, п'ють 3-3,5 літра води в день, щоб підтримувати себе і свою шкіру в хорошій формі. Не забувають вони і зволожувати шкіру, яка страждає від постійних перельотів – мабуть, тому флакон термальної води завжди є у них в сумочці.

Фото: Джіджі Хадід (instagram.com/gigihadid)

Вони займаються спортом

Коли ви тренуєтеся, кровообіг в організмі посилюється, а всі поживні речовини спрямовуються в глибокі шари дерми. Ми мовчимо вже про те ніжне і сексуальне світіння шкіри, про свіжий рум'янець, який з'являється як від півгодинної пробіжки, так і від майстер-класу з йоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти зроблять обличчя гладким і красивим і позбавлять від зморшок. Щоб зморшки не турбували ще довгий час, досить додати в раціон омега-3 і омега-6. Хоча б раз в тиждень важливо їсти рибу, а з продуктів рослинного походження вживати гарбузове насіння, шпинат і рослинні масла.

А також повідомляли, що візажист Beyonce розкрив секрет стійкого макіяжу. Сер Джон розповів про невеликий секрет, яким він користується для забезпечення максимальної стійкості макіяжу. На його думку, основною умовою гарного макіяжу є якісне зволоження шкіри. Візажист наносить крем на шкіру обличчя перед тональною основою і після.

Раніше Даша Астаф'єва без макіяжу захопила чуттєвої фотосесією.

Відео: (video.rbc.ua)