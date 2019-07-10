Дієтолог розповіла, чим ми "вбиваємо" красу і молодість

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Молодість обличчя і шиї починається з постави, вважає експерт

Краса обличчя і відсутність зморшок безпосередньо пов'язані з неправильною поставою, вважає експерт по схудненню і фітнес-тренер Катерина Медушкина. Друге підборіддя - результат постійного нахилу голови вниз в наслідок сидячої роботи і "телефонозалежності". А до зморшок, брилей і носогубних складкок часто веде спазм м'язів шиї та обличчя.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

"Не контролюючи поставу, ми кожен день "вбиваємо" свою красу і молодість", - стверджує Катерина.

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Експерт склала список найбільш небезпечних наслідків неправильної постави:

1. Напругу і затиски в області шийно-комірцевого відділу згубно позначаються на тонусі і кольорі лиця. Через того, що кровоносні судини і нервові закінчення пережаті, надходження поживних речовин і кисню до тканин обличчя ускладнене. Шкіра втрачає здоровий колір, перестає природно сяяти, стає сухою.

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2. Неправильне положення шиї порушує роботу лімфатичної системи. Відтік ускладнений, відбувається надмірне накопичення рідини в тканинах і міжклітинному просторі. Згадайте свої ранкові мішки під очима і відчуття, що лице "пливе" вниз.



Ілюстративне фото: (pexels.com)

3. Через неправильну поставу утворюється застій продуктів розпаду. Разом з дефіцитом поживних речовин і поганим відтіком лімфи відбувається інтоксикація тканин. З'являються брилі (обвисання щік), набрякає шия, "падають "повіки.

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Вихід може бути тільки один, вважає експерт - формувати здорову красиву поставу.

"Звикайте ходити з прямою спиною і розправленими плечима. Для початку можна використовувати старий добрий бабусин метод з книжкою", - нагадала про ефективному способі Катерина, який використовується вже не одне десятиліття.



⠀Ілюстративне фото: (pexels.com)

"Виробивши цю корисну звичку, ви помітите, як зміниться ваша хода і постать.

Включіть в своє життя фізичну активність і силове навантаження. Якщо немає проблем з хребтом - практикуйте планку і акуратно додайте осьове навантаження, спробуйте йогу, пілатес або танці", - вона дала свої рекомендації.

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