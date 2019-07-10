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Дієтолог розповіла, чим ми "вбиваємо" красу і молодість

Lite » Краса 10.07.2019 - 08:42
Дієтолог розповіла, чим ми "вбиваємо" красу і молодість
Ілюстративне фото: (pexels.com)

Молодість обличчя і шиї починається з постави, вважає експерт

 Краса обличчя і відсутність зморшок безпосередньо пов'язані з неправильною поставою, вважає експерт по схудненню і фітнес-тренер Катерина Медушкина. Друге підборіддя - результат постійного нахилу голови вниз в наслідок сидячої роботи і "телефонозалежності". А до зморшок, брилей і носогубних складкок  часто веде спазм м'язів шиї та обличчя.

Дієтолог розповіла, чим ми &quot;вбиваємо&quot; красу і молодість

Ілюстративне фото: (pexels.com)

 "Не контролюючи поставу, ми кожен день "вбиваємо" свою красу і молодість", - стверджує Катерина.

Експерт склала список найбільш небезпечних наслідків неправильної постави:
1. Напругу і затиски в області шийно-комірцевого відділу згубно позначаються на тонусі і кольорі лиця. Через того, що кровоносні судини і нервові закінчення пережаті, надходження поживних речовин і кисню до тканин обличчя ускладнене. Шкіра втрачає здоровий колір, перестає природно сяяти, стає сухою.

2. Неправильне положення шиї порушує роботу лімфатичної системи. Відтік ускладнений, відбувається надмірне накопичення рідини в тканинах і міжклітинному просторі. Згадайте свої ранкові мішки під очима і відчуття, що лице "пливе" вниз.

Дієтолог розповіла, чим ми &quot;вбиваємо&quot; красу і молодість
Ілюстративне фото: (pexels.com)

3. Через неправильну поставу утворюється застій продуктів розпаду. Разом з дефіцитом поживних речовин і поганим відтіком лімфи відбувається інтоксикація тканин. З'являються брилі (обвисання щік), набрякає шия, "падають "повіки.

Вихід може бути тільки один, вважає експерт - формувати здорову красиву поставу.

"Звикайте ходити з прямою спиною і розправленими плечима. Для початку можна використовувати старий добрий бабусин метод з книжкою", - нагадала про ефективному способі Катерина, який використовується вже не одне десятиліття.


Дієтолог розповіла, чим ми &quot;вбиваємо&quot; красу і молодість⠀Ілюстративне фото: (pexels.com)

 "Виробивши цю корисну звичку, ви помітите, як зміниться ваша хода і постать.
Включіть в своє життя фізичну активність і силове навантаження. Якщо немає проблем з хребтом - практикуйте планку і акуратно додайте осьове навантаження, спробуйте йогу, пілатес або танці", - вона дала свої рекомендації.

 Нагадаємо, що ми вже писали яким чином не укріплений хребет може нашкодити всьому організму. Експерт дала поради, як не допустити втрати здоров'я та дала поради які види навантажень вибрати.
 Крім того, дієтолог розповіла правду про картоплю і докладно пояснила чи варто їсти цей продукт тим, хто прагне схуднути.

 Раніше професійний дієтолог Світлана Фус перерахувала несподівані причини набору зайвої ваги.

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