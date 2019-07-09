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Експерт по схудненню назвала ефективні вправи, які зміцнять спину

Lite » Краса 09.07.2019 - 08:41
Експерт по схудненню назвала ефективні вправи, які зміцнять спину
Ілюстративне фото: pexels.com

Від того, як почуває себе наша спина, залежить молодість і тонус обличчя і шиї

 Хребет - основна частина осьового скелета і головна опора нашого тіла, пояснила експерт по схудненню і фітнес-тренер Катерина Медушкіна. Якщо м'язи підтримують його в нетренованному стані, то починають страждати і внутрішні органи: відбувається їх зсув, порушується кровообіг.

Експерт по схудненню назвала ефективні вправи, які зміцнять спину

Ілюстративне фото: pexels.com

 Дисбаланс, що виникає призводить до того, що навантаження розподіляється нерівномірно, як наслідок - перекіс і деформація м'язів. Слабкий м'язовий корсет не в змозі фіксувати хребет у правильному положенні. А якщо ще до того є надмірна вага - це погіршує ситуацію в рази. Чим більше ми носимо додаткових кілограмів жиру, тим більше страждає наша спина. Під їх тиском: змінюється міждисковий простір, утворюються грижі, можливе випадання дисків, затискаються нервові закінчення, пережимаються кровоносні судини, що може викликати остеохондроз. До речі,мігрені - це дуже часто проблема саме хребта.

Експерт по схудненню назвала ефективні вправи, які зміцнять спину

Ілюстративне фото: pexels.com

 Зовнішній вигляд теж сильно залежить від стану хребта. Варто випрямитися і розправити плечі - як груди піднімається, живіт втягується. А опущені плечі,ссутуленная спина, навпаки, надають похилий вигляд.
Впоратися з усіма цими проблемами допоможе тільки фізичне навантаження - акуратне, дозоване і цілеспрямоване.
 Починати зміцнення спини слід з легких навантажень, вправи виконувати в щадній практиці, зі зменшеною амплітудою.

Експерт по схудненню назвала ефективні вправи, які зміцнять спину

Ілюстративне фото: pexels.com

 Але слід пам'ятати, що будь-які стрибкові вправи, скручування хребта, вправи з обтяженням і осьові навантаження краще виключити. Допоможуть в початку шляху - йога, пілатес, розтяжка, плавання.

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