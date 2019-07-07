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Дієтолог назвала несподівані причини надмірної ваги

Lite » Краса 07.07.2019 - 08:40
Дієтолог назвала несподівані причини надмірної ваги
Ілюстративне фото: pexels.com

Основна причина надмірної ваги — відсутність контролю, вважає дієтолог

Зайві кілограми, які осідають на боках пов'язані з порушеннями в харчуванні, які часом ми самі не усвідомлюємо, вважає дієтолог Світлана Фус. Вона виділила чотири підступних аспекти в харчуванні, які ми часто залишаємо без належного контролю.

1. Неадекватно оцінюємо обсяг їжі.
Тому Світлана рекомендує завести щоденник для запису денного раціону. Це допоможе контролювати не тільки кількість, але і якість споживаної їжі.

Дієтолог назвала несподівані причини надмірної ваги

Ілюстративне фото: pexels.com

2. Заменшуємо шкоду з'їденого й випитого.
Помилково вважати, що пляшка солодкої газованої води або маленький пакетик чіпсів ніяк не вплинуть на нашу вага. Кожна калорія, з'їдена понад норму калорійності не пройде безслідно — про це не варто забувати.

Дієтолог назвала несподівані причини надмірної ваги

Ілюстративне фото: pexels.com

3. Не приділяємо належної уваги фізичним навантаженням.
Саме фізична активність допомагає підвищити швидкість обміну речовин в організмі. Просто харчуватися підраховуючи калорійність не достатньо, такий підхід не поліпшить фігуру — спорт необхідний. Тільки не потрібно відразу бігти марафон - достатньо знайти саме той вид "руху", який сподобається і буде надихати. І зробити це частиною свого повсякденного життя.

Дієтолог назвала несподівані причини надмірної ваги

Ілюстративне фото: pexels.com

4. Обмежуємо себе в жирах, а їх потрібно їсти.
В іншому випадку тіло почне переводити спочатку вуглеводи, а потім і білок у запаси жиру.

Дієтолог назвала несподівані причини надмірної ваги

Ілюстративне фото: pexels.com

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що фахівець з дієтології зізналася, про що брешуть фітнес-блогери. Вона розповіла про модні нововведення у сфері дієтології від новоспечених експертів, які можуть нашкодити здоров'ю і не позбавлять від зайвих кілограмів.

Крім того, ми писали про топ-5 оригінальних способів спалити калорії від дієтолога.

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