Дієтолог розповіла правду про картоплю в меню тих, хто худне: їсти чи не їсти

Експерт перерахувала корисні властивості популярного продукту
Мабуть, одним з найбільш спірних продуктів в меню тих, хто худне є картопля. Цей продукт боятися, його виключають з раціону, а про його шкоду для фігури буквально ходять міфи. Про те, корисний чи ні цей звичний для нас коренеплід і чи варто включати його в меню, на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Катерина Толстікова.
Експерт вирішила перерахувати корисні властивості картоплі, які впливають безпосередньо на здоров'я.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ви можете вірити у що завгодно, але: від картоплі не набирають вагу і не худнуть, вона не шкідлива і не корисна. Це нутритивний продукт вашого харчового кошика, адже всі перераховані вище показники залежать від дози і набору продуктів за день, а не від картоплі.
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