Що робити, якщо ви весь час хочете їсти: поради дієтолога

Експерт дала рекомендації, як впоратися з постійним відчуттям голоду
Відносите себе до тих людей, які весь час хочуть їсти і "метод тарілки" залишає вас голодною? Спеціаліст по схудненню, дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвінчала міфи про популярні продукти, від яких нібито товстіють, на своїй сторінці в Instagram поділилася рекомендаціями, що робити при постійному відчутті голоду.
Поради експерта:
Почніть з щоденника харчування, тільки так ви зможете оцінити свій раціон. Записуйте все, що ви п'єте і їсте, так ви побачите повну картину;
Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀
Перегляньте щоденник, чи є в ньому продукти, які насичують?
Якщо ні - потрібно додати!
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У моїй практиці люди часто не добирають складних вуглеводів. У вас немає забобонів, що вуглеводи не можна на вечерю? Можна! І треба! Тільки так ви будете ситі до ранку!
Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀
Зверніть увагу на кількість прийомів їжі, бажано, щоб їх було не менше 3, перекуси теж можливі, якщо вам вони потрібні;
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Робіть вечерю за 3 години до сну, а не в 18 годин вечора, тоді ви не будете голодною перед сном або рано вранці;
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Не бійтеся помірного споживання жирів: Молочні продукти, масло, авокадо і горіхи.
Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀
Якщо ви не наїдаєтеся за методом тарілки, то не треба збільшувати розмір порції, а спробуйте збільшити енергетичну цінність: додати сиру, горіхів, масла і тд.
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Якщо все не допомагає, зверніться до лікаря-дієтолога.
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