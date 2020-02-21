Що робити, якщо ви весь час хочете їсти: поради дієтолога

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт дала рекомендації, як впоратися з постійним відчуттям голоду

Відносите себе до тих людей, які весь час хочуть їсти і "метод тарілки" залишає вас голодною? Спеціаліст по схудненню, дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвінчала міфи про популярні продукти, від яких нібито товстіють, на своїй сторінці в Instagram поділилася рекомендаціями, що робити при постійному відчутті голоду.

Поради експерта:

Почніть з щоденника харчування, тільки так ви зможете оцінити свій раціон. Записуйте все, що ви п'єте і їсте, так ви побачите повну картину;



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Перегляньте щоденник, чи є в ньому продукти, які насичують?

багаті білком (м'ясо, риба, птиця, морепродукти, бобові)

багаті клітковиною (крупи, овочі і фрукти)

складні вуглеводи (крупи, макарони, хліб)

Якщо ні - потрібно додати!

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У моїй практиці люди часто не добирають складних вуглеводів. У вас немає забобонів, що вуглеводи не можна на вечерю? Можна! І треба! Тільки так ви будете ситі до ранку!



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Зверніть увагу на кількість прийомів їжі, бажано, щоб їх було не менше 3, перекуси теж можливі, якщо вам вони потрібні;

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Робіть вечерю за 3 години до сну, а не в 18 годин вечора, тоді ви не будете голодною перед сном або рано вранці;

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Не бійтеся помірного споживання жирів: Молочні продукти, масло, авокадо і горіхи.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Якщо ви не наїдаєтеся за методом тарілки, то не треба збільшувати розмір порції, а спробуйте збільшити енергетичну цінність: додати сиру, горіхів, масла і тд.

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Якщо все не допомагає, зверніться до лікаря-дієтолога.

Нагадаємо, що дієтолог Олена Кален запропонувала список ідеальних пізніх перекусів, які не нашкодять фігурі і відмінно вгамують голод.