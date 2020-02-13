Чому ми не можемо відмовитися від солодкого і що з цим робити: відповідь дієтолога

Експерт розповіла, чому ми безконтрольно їмо солодке
"Не можу зовсім і назавжди відмовитися від ласощів. Що робити?" Це питання часто турбує ласунів, які не здатні відмовити собі в солодкій радості. Насправді відповідь проста - обирайте маленькі порції, радить дієтолог Лора Філіппова, яка перерахувала причини відмовитися від цукру, а тепер на сторінці в Instagram вона розповіла, чому так складно подолати тягу до солодкого.
Дослідженням реакції мозку на улюблену їжу встановлено, що найбільш активна реакція на:
Уявляєте скільки можна з'їсти між другим і останнім шматочком? Важливо! В шлунку немає смакових рецепторів! Неважливо ви з'їсте 30 грам улюбленого тортика або весь торт цілком - задоволення буде однаковим! А ось наслідки для фігури... Вибір завжди за вами!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також дієтолог поділилася рецептом смачних солодощів, які допоможуть насититися та не зашкодять фігурі: в 100 гр продукту всього 83 калорії.
Вівсяний крамбл з сухофруктами
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Раніше дієтолог Надія Пахирко розвіяла головні міфи про сніданок.