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Чому ми не можемо відмовитися від солодкого і що з цим робити: відповідь дієтолога

Lite » Їжа 13.02.2020 - 12:31
Чому ми не можемо відмовитися від солодкого і що з цим робити: відповідь дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому ми безконтрольно їмо солодке

"Не можу зовсім і назавжди відмовитися від ласощів. Що робити?" Це питання часто турбує ласунів, які не здатні відмовити собі в солодкій радості. Насправді відповідь проста - обирайте маленькі порції, радить дієтолог Лора Філіппова, яка перерахувала причини відмовитися від цукру, а тепер на сторінці в Instagram вона розповіла, чому так складно подолати тягу до солодкого.

Дослідженням реакції мозку на улюблену їжу встановлено, що найбільш активна реакція на:

  • перший укус/шматочок (Ура! Улюблена смакота!)
  • другий (як же я за тобою соскучил (ся/лась)
  • і останній (увага! Ця смакота закінчується!)

Уявляєте скільки можна з'їсти між другим і останнім шматочком? Важливо! В шлунку немає смакових рецепторів! Неважливо ви з'їсте 30 грам улюбленого тортика або весь торт цілком - задоволення буде однаковим! А ось наслідки для фігури... Вибір завжди за вами!

Чому ми не можемо відмовитися від солодкого і що з цим робити: відповідь дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також дієтолог поділилася рецептом смачних солодощів, які допоможуть насититися та не зашкодять фігурі: в 100 гр продукту всього 83 калорії.

Вівсяний крамбл з сухофруктами

Чому ми не можемо відмовитися від солодкого і що з цим робити: відповідь дієтолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Склад:

  • вівсяні пластівці, які потрібно варити - 150 г
  • молоко 2,5% - 400 мл
  • сухофрукти - родзинки, курага, чорнослив - 50 гр. Порада: великі ріжемо на шматочки, замочуємо в гарячій воді на 5 хвилин. Смачно і додати горіхи.
  • кориця - 1/3 ч. л.
  • олія оливкова - 15 гр.
  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
  2. Перемішуємо пластівці з корицею і сухофруктами. Вливаємо молоко і масло.
  3. Форму краще застелити пергаментним папером - легше буде діставати і не розвалиться.
  4. Випікаємо 25-35 хвилин до готовності.

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