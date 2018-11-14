Дієтолог розповіла, від якого харчового продукту варто позбутися якомога швидше

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Обмежуйте або виключіть магазинні фруктові соки

Популярний дієтолог Світлана Фус рекомендує відмовитися від газованої води, пакетованих соків та інших солодких напоїв, так як всі вони містять шкідливий харчовий продукт - цукор. Про це повідомила експерт у Facebook.

За словами дієтолога, цукор в раціоні дорослої людини не має перевищувати 50 г на день. Більш того, ВООЗ рекомендує для додаткової користі здоров'ю скоротити порції цукру - до 25 г цукру.

Для того, щоб скоротити кількість "зайвого" цукру в раціоні, дієтолог радить замість солодких газованих напоїв пити воду з додаванням лимона, яблука або інших натуральних фруктів. Також дієтолог спростовує міф про користь соків.

Експерт пише: "Активна пропаганда користі фруктових соків - лише маркетинговий хід. Соки не повинні регулярно використовуватися дітьми. Фруктовий сік містить багато цукру і майже не містить клітковини. Врахуйте, що у відновлених соках 4-6 чайних ложок цукру на склянку напою, а це навіть більше, ніж у кока-колі. Разом з тим, соком не можна вгамувати спрагу, оскільки ефект буде зворотній і апетит тільки розіграється",

"Якщо ви хочете, щоб була користь від фруктів - їжте їх у натуральному вигляді. А що робити дорослим на шляху до зменшення споживання цукру? Якщо ви звикли до солодкого чаю або кави, постарайтеся поступово зменшити кількість доданого цукру, а потім і зовсім приберіть його", - підсумувала Світлана Фус.

Скріншот поста: (facebook.com/svetlanafus)

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Відео: РБК-Україна