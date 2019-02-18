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Як підтягнути тіло до весни: універсальний план від дієтолога

Lite » Краса 18.02.2019 - 12:05
Як підтягнути тіло до весни: універсальний план від дієтолога
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Ця система підійде практично всім і включає в себе різні аспекти

Зовсім скоро настане весна - а значить, прийде час більш відкритого одягу та оголеного тіла, яке було б непогано до цього підготувати, щоб виглядати красиво і не переживати через фигуру. Відомий дієтолог Тіана Фіалкова розробила комплексний план, який підійде практично всім і допоможе підтягнути тіло до теплого сезону. Експерт поділилася ним на своїй сторінці в Instagram.

"Він універсальний і підходить, як тим, хто худне, так і тим, хто працює над тонусом і рельєфом тіла. Він є комплексним і включає в себе: корекцію раціону і харчових звичок, щоденну фізичну активність і щотижневі spa /detox ритуали", - зазначила фахівець.

Отже, ось яких пунктів слід дотримуватися:

1. Раціон: виключаємо продукти, які затримують воду, порушують лімфодренаж і ускладнюють процеси метаболізму:

  • все молочне
  • глютен (повірте, без нього буде швидше результат)
  • каву
  • солодке.
  • обмежуємо сіль
  • обмежуємо фрукти до 1-2 шт. або ягоди до 150-200г/день
  • сніданок підбираємо самостійно
  • обід: білок (тваринний/рослинний)+ велика порція салату
  • вечеря овочі або овочі + безглютенові злаки

Як підтягнути тіло до весни: універсальний план від дієтолога

Фото: (instagram.com/tiana_fialkova)

2. Питний режим: п'ємо тільки тепло-гарячу воду, так як саме вона найкраще очищає організм і поліпшує травлення. Можна пити чисту воду або додавати на вибір: лимонний сік, яблучний оцет. П'ємо скільки хочеться, маленькими ковтками протягом дня, не рахуємо літри.

3. Графік харчування: намагаємося їсти в один час, максимум 3 рази в день, без перекусів по можливості.

Як підтягнути тіло до весни: універсальний план від дієтолога

Фото: (instagram.com/tiana_fialkova)

4. Фізична активність: вранці розтяжка, вдень 10 тис. кроків, активні тренування на вибір мінімум 3 рази/тиж.

Як підтягнути тіло до весни: універсальний план від дієтолога

Фото: (pixabay.com)

5. SPA: раз в тиждень хаммам, обгортання + масаж на ваш вибір (у мене зазвичай лікувальний тайський) або апаратна косметологія: LPG, гідромасаж і т. п. В цей день розвантажувальне харчування: овочеве або на трав'яних лимфодренажных чаях.

Як підтягнути тіло до весни: універсальний план від дієтолога

Фото: (pixabay.com)

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