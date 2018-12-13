Як швидко відростити волосся: прості поради

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Лікар-трихолог дала поради, які допоможуть збільшити довжину вашої швелюры

Яка дівчина хоч раз в житті не дивилася з заздрістю на володарку красивого довгого волосся, мріючи мати таке ж. Якщо у вас ніяк не виходить відростити довгі локони, вам допоможуть ці прості поради від лікаря-трихолога, передає Cosmo.

Однак майте на увазі, що чудес не буває, і виростити косу до пояса за пару місяців у вас не вийде. Адже волосся росте з обмеженою швидкістю, вона може бути від 0,5 до 1,5 см в місяць, але ніяк не більше, і залежить від генетики. З нею ви не посперечаєтесь, але трохи допомогти вашому волоссю рости швидше і прибрати негативні фактори цілком реально.

Отже, для швидкого росту волосся дотримуйтесь наступних порад.

Пийте спеціальні добавки

Волосся не буде рости, якщо ваш організм не отримує всього необхідного - а їжі буває для цього недостатньо. До так званих прискорювачів росту можна віднести залізо і всі види біотинів. Як і скільки їх приймати краще уточнити у лікаря.

Перевірте гормони

Причиною повільного росту волосся може бути збій в гормональному балансі - особливо якщо раніше таких проблем не спостерігалося. Тому слід перевірити концентрацію в крові статевих гормонів і гормонів щитовидної залози, оскільки саме вони відповідають за стан волосся. Після діагностики лікар випише коригувальні препарати.

Догляд за шкірою голови

Її здоров'я та гарний стан дуже важливе для швидкості росту волосся. Спробуйте пілінги для шкіри голови - з їх допомогою можна прибрати сальний секрет, що виробляється сальними залозами і перекриває усті фолікула. Краще вибрати пілінги без абразивних частинок, адже вони можуть пошкодити ніжне новонароджене волосся. Кращим вибором буде м'який кислотний пілінг, наприклад, мигдальний.

Фото: (unsplash.com)

Пройдіть курс мезотерапії

Таким чином всі необхідні речовини для росту волосся будуть доставлені прямо до волосяного фолікулу. А ще завдяки ін'єкцій поліпшується мікроциркуляція крові, що значно оздоровлює шкіру голови.

Використовуйте місцеві препарати для росту волосся

Проте будьте обережні і не вибирайте ці засоби самостійно,оскільки у них може бути багато побічних ефектів. Будь-які місцеві препарати повинен призначати лікар.

І ще важливий нюанс - будь-яка програма, що прискорює ріст волосся, повинна тривати не менше 4-5 місяців, а перераховані вище методи слід застосовувати у комплексі.

Фото: pixabay.com

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