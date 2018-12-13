Как быстро отрастить волосы: простые советы

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Врач-трихолог дала советы, которые помогут увеличить длину вашей швелюры

Какая девушка хоть раз в жизни не смотрела с завистью на обладательницу красивых длинный волос, мечтая иметь такие же. Если у вас никак не получается отрастить длинные локоны, вам помогут эти простые советы от врача-трихолога, передает Cosmo.

Однако имейте в виду, что чудес не бывает, и вырастить косу до пояса за пару месяцев у вас не получится. Ведь волосы растут с ограниченной скоростью, она может быть от 0,5 до 1,5 см в месяц, но никак не больше, и зависит от генетики. С ней вы не поспорите, но немного помочь вашим волосам расти быстрее и убрать негативные факторы вполне реально.

Итак, для быстрого роста волос следуйте следующим советам.

Пейте специальные добавки

Волосы не будут расти, если ваш организм не получает всего необходимого - а пищи бывает для этого недостаточно. К так называемым ускорителям роста можно отнести железо и все виды биотинов. Как и сколько их принимать лучше уточнить у врача.

Проверьте гормоны

Причиной медленного роста волос может быть сбой в гормональном балансе - особенно если раньше подобных проблем не наблюдалось. Поэтому следует проверить концентрацию в крови половых гормонов и гормонов щитовидной железы, поскольку именно они отвечают за состояние волос. После диагностики врач выпишет корректирующие препараты.

Уход за кожей головы

Ее здоровье и хорошее состояние очень важно для скорости роста волос. Попробуйте пилинги для кожи головы - с их помощью можно убрать сальный секрет, вырабатываемый сальными железами и перекрывающий устье фолликула. Лучше выбрать пилинги без абразивных частиц, ведь они могут повредить нежные новорожденные волосы. Лучшим выбором будет мягкий кислотный пилинг, например, миндальный.

Фото: (unsplash.com)

Пройдите курс мезотерапии

Таким образом все необходимые вещества для роста волос будут доставлены прямо к волосяному фолликулу. А еще благодаря инъекциям улучшается микроциркуляция крови, что значительно оздоравливает кожу головы.

Используйте местные препараты для роста волос

Однако будьте осторожны и не выбирайте эти средства самостоятельно,поскольку у них может быть много побочных эффектов. Любые местные препараты должен назначать врач.

И еще важный нюанс - любая программа, ускоряющая рост волос, должна длиться не менее 4−5 месяцев, а вышеперечисленные методы следует применять в комплексе.

Фото: pixabay.com

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