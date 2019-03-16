Аніта Луценко розповіла, скільки потрібно пити води

Фітнес-тренер дала корисні поради про питний режим

Звездная украинский фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая ранее рассказала, можно ли пить алкоголь во время похудения, дала ответ на частый вопрос о том, сколько же воды нужно выпивать в течение дня для здоровья и красоты тела. Об этом она подробно рассказала на своей страничке в Instagram.

По словам Луценко, каждое утро необходимо начинать со стакана чистой воды.

Далее за день следует выпить еще 5 стаканов воды, причем холодной.

Фото: (pixabay.com)

Если у вас отеки утром после сна, то не пейте воду позднее, чем за 2-3 часа до сна и обратите внимание сколько соленого едите, нет ли недостатка в чистой воде в течение дня.

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Если тренируетесь, то, чем больше потеете, тем больше пейте. Мелкими глотками.



Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)⠀

"Поливайте себя не менее заботливо, чем заботитесь о политых любимых цветах", - с юмором подытожила Анита.

Напомним, ранее Анита Луценко объяснила, как убрать дряблую внутреннюю часть бедра. Для решения проблемы дряблости внутренней части бедра Анита советует воспользоваться сокращением мышц по методике Кегель.

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