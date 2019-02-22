Дивись і дивуйся: Аніта Луценко показала прихований цукор в популярних напоях і солодощах

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Опубліковані колажі дійсно дивують!

Аніта Луценко вирішила на досягнутих результатах не зупинятися і продовжує відкривати своїм підписникам не завжди приємну правду про улюблені ласощі, в рамках челленда "14 днів без солодкого". Не так давно фитнес-тренер розвінчала популярний міф, мовляв, солодощі для людей з діабетом — "більш корисні" і "менш калорійні". Луценко сказала прямо: іноді фруктоза — гірше цукру.

На цей раз "під роздачу" потрапили всіма улюблені напої та ласощі: латте з вершками, горіхово-шоколадна паста, енергетичні напої і т. д.

Так, на 12-й день відмови від солодкого Луценко показала своїм підписникам цікаву графіку, яка більш ніж красномовно демонструє кількість цукру в різних продуктах. Зазначимо, що колажі були знайдені на інтернет-просторах.

"Прям як для вас! На просторах інтернету знайшла шикарної якості фото популярних напоїв і т. д. Дивіться, дивуйтеся, робіть висновки", — лаконічно написала Луценко.

Скільки цукру в популярних напоях та солодощах

"Коли ми маленькі, за нас вибір роблять батьки — що давати, що не давати! Але зараз МИ ДОРОСЛІ і відповідальність за їжу несемо тільки ми! Причинно-наслідкові зв'язки ніхто не відміняв! Поглинаєш тоннами цукор - шкіра, тіло, форма, самопочуття не Альо!" — підсумувала Аніта Луценко

Звичайно, не обійшлося без щоденного обов'язкового фізичного навантаження.

Сьогодні Луценко пропонує зробити на вибір: 10 тис. кроків або танці вдома 20-40 хвилин! До цього Аніта вже показувала базові рухи сальси.

Також зазначимо, що Луценко розповіла всю правду про прості вуглеводи і уточнила, що потрібно їсти, щоб постійно не тягнуло на солодке.