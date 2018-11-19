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5 продуктів для красивої і здорової шкіри

Lite » Краса і здоров'я 19.11.2018 - 14:23
5 продуктів для красивої і здорової шкіри
Фото: (pixabay.com)

Топ очолюють вода і брокколі

Щоб шкіра була здоровою, красивою і як можна довше залишалася молодою, важливо доглядати за нею і правильно харчуватися. Дієтологи назвали 5 продуктів, які працюють на благо шкіри не гірше дорогих кремів. Про це повідомляє російське ЗМІ.

Брокколі

Брокколі - дуже корисний і потрібний продукт. Пюре з брокколі нерідко рекомендується малюкам в якості першого прикорму. Для дорослих капуста брокколі не менш корисна. Вона вважається дієтичним продуктом і є ідеальним варіантом для тих, хто мріє позбутися зайвих кілограмів. Плюс до всього брокколі допоможе позбутися від тьмяного кольору обличчя.

Вода

Про користь чистої води давно відомо. Адже вона є одним з найдешевших, але при цьому найбільш ефективних способів очистити шкіру і допомогти організму краще функціонувати.

Тофу

Тофу вважається рекордсменом серед продуктів за вмістом білка. Тому його можна додавати у страви, коли сидиш на білковій дієті. Також косметологи рекомендують вживати тофу дівчатам, які хочуть трохи відбілити шкіру.

Лосось

Лосось багатий білком і допомагає прискорити процес відновлення шкіри після запалень. А жирні кислоти омега-3 що містяться в лососеві, уповільнюють процеси старіння, подовжуючи молодість шкіри.

Буряк

В буряку міститься багато клітковини, вітамінів і антиоксидантів. Крім того, що буряк добре очищує організм, вона також сприяє зниженню холестерину. А найбільший плюс буряків в тому, що вона не втрачає своїх корисних якостей навіть після варіння.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, чому людям подобається пити каву.

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Відео: РБК-Україна

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