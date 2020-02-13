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45-річна Вікторія Бекхем захопила свіжою шкірою і розповіла про улюблені б'юті-продукти

Lite » Краса 13.02.2020 - 20:27
45-річна Вікторія Бекхем захопила свіжою шкірою і розповіла про улюблені б'юті-продукти
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нові секрети краси Вікторії

Вікторія Бекхем – визнана вона стилю, яка давно вже перетворилася на ікону краси. У свої 45 років зірка не втомлюється дивувати всіх своєю свіжою шкірою і підтягнутим тілом. Персональні секрети краси екс-«перчинка» із задоволенням видає шанувальникам. Так, Вікторія запевняє, що вона не вдається до послуг пластичних хірургів, не робить ніяких омолоджуючих процедур, і що її досконала шкіра – результат правильного харчування. Правда, деякі фахівці стверджують, що дизайнер все ж трохи лукавить. Але визнають, що навіть якщо вона і вдавалася до втручання, то з розумом.

45-річна Вікторія Бекхем захопила свіжою шкірою і розповіла про улюблені б'юті-продукти

Нове селфі зірки (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Що ж стосується щоденної б'юті-рутини, то тут Вікторія чесна. Один з улюблених її кремів – Augustinus Bader. Цей засіб винайшов професор регенеративної медицини Янсена Бадер, грунтуючись на своєму багатому досвіді вивчення властивостей шкіри після опіків. Так, суть формули диво-продукту в тому, що вона допомагає шкірі самостійно виробляти нові клітини і тим самим відновлюватися. Вікторія якось розповіла, що любить використовувати крем після скрабу вранці і ввечері. Потрібно відзначити, що Augustinus Bader – досить дорогий продукт. На офіційному сайті баночка такого крему коштує близько $265 доларів.

45-річна Вікторія Бекхем захопила свіжою шкірою і розповіла про улюблені б'юті-продукти

Секрет краси шкіри Вікторії розкритий (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зараз, коли зірка почала працювати над продуктами своєї власної лінії косметики, вона вирішила вдатися до досвіду улюбленого бренду. Так, нещодавно 45-річна красуня представила новий засіб – чудодійну сироватку, яку створила разом з уже згаданої перевіреної маркою.

45-річна Вікторія Бекхем захопила свіжою шкірою і розповіла про улюблені б'юті-продукти

Бізнесвумен старется вести здоровий спосіб життя (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Ще одне доповнення до сімейства VB x @augustinusbader, найперша Power Serum!! Робить шкіру сильнішою і здоровішою», – розповіла зірка. Заодно продемонструвавши фото без макіяжу і свою сяючу пружну шкіру. Як підтвердження свого бездоганного зовнішнього вигляду Вікторія додала кілька годин тому і фото. Зірка показала обличчя крупним планом. І хоча вона одягла свою улюблені великі сонцезахисні окуляри VBEyewear, від шанувальників не зник свіжий рум'янець і ніжний овал обличчя бізнесвумен. Кращої реклами своєї косметики не придумаєш!

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