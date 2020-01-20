Ягідка завжди: 45-річна Вікторія Бекхем розкрила секрет молодості своєї шкіри

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дизайнер дала кілька порад

Вікторія Бекхем, яка у свої 45 років виглядає дуже молодо і свіжо, не втомлюється радувати фоловерів своїми селфі. Кілька годин тому на її сторінці з'явилося нове фото, де вона приміряла вбрання з яскравим принтом зі своєї нової колекції. Але головний фокус знімка все ж – на сяючій шкірі. Шанувальники почали обговорювати красу нестаріючої зірки, а ми вирішили ще раз згадати про б'юті-правила та інші секрети Вікторії.

Вікторія показла нове селфі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Тим більше що вона звикла регулярно відповідати на питання про свою рутину. В одному з недавніх інтерв'ю красуня зізналася, що до догляду відноситься більш ніж серйозно. Їй, як мамі чотирьох дітей, бізнесвумен і дизайнеру, буває складно виділити час на походи до косметолога. А тому доводиться самій організовувати грамотний догляд.

Вікторія ретельно доглядає за шкірою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

І головним пунктом вона вважає дотримання усіх етапів: очищення, живлення, зволоження... Щоб зняти макіяж з обличчя, Вікторія часто використовує спеціальні серветки, а після – бальзам. Один із секретів сяючої свіжістю шкіри від екс-«перчинки» – застосовувати різні продукти, щоб шкіра не звикала. Для відновлення клітин вона застосовує скраб, а для сяйва – зволожуючі маски. Тут важливий нюанс – не забувати про шию. Також Вікторія використовує мегапопулярний зараз девайс – роликовий масажер. Бекхем вважає, що він до того ж допомагає кремам проникати вглиб шкіри, а ще робить контур обличчя більш чітким. Ну і наостанок вона радить завжди наносити зволожуючий бальзам. І не забувати про захист від ультрафіолету цілий рік.

І власний бренд їй тільки допомагає (фото: instagram.com/victoriabeckham)

У догляді за тілом головне, на думку знаменитості, – зволоження. Так, Вікторія регулярно наносити на шкіру живильний крем, який любить змішувати з кокосовим маслом. Цікаво, що при цьому вона віддає перевагу досить бюджетним варіантам.

В макіяжі, за словами зірки, вона цінує натуральність. А тому косметики не повинно бути занадто багато. Для образів на вихід вона старається підкреслювати очі з допомогою своїх улюблених smoky, а губи залишати нейтральними.

Також у розмові Вікторія торкнулася і таких важливих б'юті-тим, як волосся і нігті. Так, волосся вона вже багато років довіряє майстрам з улюбленого салону в Лондоні. За словами Вікторії, головне для неї – берегти його влітку від вигорання. А ось для покриття нігтів вона обирає гель-лак. Стійкий манікюр – необхідність для завжди зайнятої бізнесвумен. Улюблений відтінок Вікторії – стриманий бежевий.