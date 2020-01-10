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45-річна Вікторія Бекхем детально розповіла, з чого починається її ранок — для вічної краси

Lite » Краса 10.01.2020 - 15:03
45-річна Вікторія Бекхем детально розповіла, з чого починається її ранок — для вічної краси
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Сніданок для Вікторії приготувала її 8-річна дочка

45-річна Вікторія Бекхем - визнана ікона стилю і приклад для наслідування. Відома британська дизайнерка дуже скрупульозно стежить за підтриманням себе в ідеальній формі. І слід визнати, що екс-співачка, яка вже цієї весни зустріне своє 46-річчя, виглядає чудово і значно молодше свого віку. При цьому не забувайте, що Вікторія виховує чотирьох дітей! На щастя, красуня не проти ділитися з шанувальниками своїми "фірмовими" рецептами краси. Днями Вікі розповіла, з чого починається її ранок.

На своїй Instagram-сторінці в розділі "сторіз" Бекхем докладно проілюструвала найважливіший період дня - свій ЗСЖ-ранок. Мабуть, наймиліший момент ранкового ритуалу краси - сніданок, приготований 8-річною донькою Харпер-Севен. Але про все по порядку!

Прокинувшись, Вікі робить "чудо-напій", який дозволяє організму прокинутися. Для нього знадобиться: пару ложок нефільтрованого яблучного оцту, трохи свіжовичавленого лимонного соку і вода кімнатної температури. Все це випивають натщесерце. І все ж зазначимо: якщо у вас проблеми зі шлунком (гастрит або виразка, наприклад), не варто зайвий раз "гратися" з кислотністю!

Також відзначимо, що тепла вода з яблучним оцтом є також в ранковому раціоні Дженніфер Еністон і Міранди Керр. Вважається, що така вода допомагає знизити рівень цукру в крові, має антибактеріальні властивості, а також допомагає більш ефективно контролювати вагу.

45-річна Вікторія Бекхем детально розповіла, з чого починається її ранок — для вічної краси

Потім Вікі приступає до сніданку, який для неї готує Харпер. Тут все просто: на ніч засипаємо в мигдальне молоко насіння чіа. А вранці додаємо в енергетичне блюдо ягоди за смаком.

Ну, і кава - як же без неї! Незважаючи на загальний тренд відмови від ароматного напою, Бекхем не збирається відмовлятися від улюбленої чашки еспрессо вранці.

45-річна Вікторія Бекхем детально розповіла, з чого починається її ранок — для вічної краси

Зарядившись енергією, знаменита британка відправляється в спортзал. Як мінімум дві години вона проводить з тренером. Та кожен раз її тренування різноманітне: від звичного фітнесу та розтяжки до йоги або боксу. Іноді Вікі переривається, щоб розвести дітей по школах. Після чого обов'язково повертається до тренувань.

45-річна Вікторія Бекхем детально розповіла, з чого починається її ранок — для вічної краси

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала рідкісне фото з молодшою сестрою. Вікі і Луїза кокетливо вітають з Різдвом. При цьому важко не відзначити, наскільки сестри-подруги схожі.

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