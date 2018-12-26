"Перезавантаження" не буде: ведуі Орел і решка оголосили про фінал шоу

Фото: Настя Ивлеева і Антон Птушкін (instagram.com/_agentgirl_)

Закриття улюбленого сезону шоу засмутило фанатів, вони просять про продовження передачі

На офіційній сторінці Instagram тревел-шоу "Орел і решка" було опубліковано відео, на якому ведучі прощаються з глядачами.

Сезон "Перезавантаження", який запустили в 2017 році, вели троє ведучіх - Анастасія Ивлеева, Антон Птушкін і Овсій Ковальов.

Про фінал програми оголосили самі Настя Ивлеева і Овсій Ковальов, на зйомках чергового епізоду.

Відео: (instagram.com/orelireshka_official)

"Це прекрасне і райське місце, в якому закінчується такий проект, як "Орел і решка. Перезавантаження". Це було унікальна подорож довжиною в два роки. Це було приголомшливо ", - сказала Настя крізь сльози Ивлеева.

"Коли-небудь цей момент повинен був настати. 15382... (ми збилися) кілометрів. 2 роки. 80 пригод. 3 героя. Це було мощнейше! Спасибі всім, хто Перезавантажувався разом з нами!", – так було підписано відео на сторінці "Орла і решки" в Instagram.

"Усім причетним до цього неймовірного часу - спасибі, що не обхопити ніякими обіймами", - написав ще один з трійки ведучіх Овсій Ковальов в своєму акаунті, таким чином він також підтвердив завершення своєї участі в проекті.

Чим займуться ведучі, після завершення зйомок вони не уточнювали. Можливо, Настя Ивлеева зосередитися на своїй кар'єрі блогера і ведучої Agent Show на YouTube. А Антон Птушкін і Овсій Ковальов стануть розвивати свої тревел-блоги в соцмережах.

Скріншот: Коментарі до посту (instagram.com/orelireshka_official)

"Так добре вам жартувати, але жарт вдалася", "Зрозуміло, що скрізь побували але можна заново", "Чому?!?!?!", "Як? хлопці ви жартуєте? ви ж сама суперская передача? я ось сиджу і реву. це із-за вас між іншим!!! Я вас люблююююю!!!!", "Шкода, що проект закінчився. Бажаю Вам хлопці нових, ще більш масштабних проектів, наприклад, Гірські курорти, або Всі чудеса світу", - прокоментували закриття передачі шанувальники.

Нещодавно ми писали, що один з ведучих популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Женя Синельников в інтерв'ю LITE назвав три чинники, які найбільше приваблюють іноземних туристів в Україну. Один з них — "величезна свобода" дій.

Нагадаємо, раніше Синельников розповів, де пробував найсмачніший борщ, як в мішленівських ресторанах.

Також ведучий "Орла і Решки" перерахував туристичні проблеми України.

Женя Синельников про новий проект "Вдома Краще" (www.rbc.ua)