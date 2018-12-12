"Як в мішленівських ресторанах": ведучий "Орла и Решки" зізнався, де пробував найсмачніший борщ

Женя Синельников (фото: LITE/ Віталій Носач)

Синельников підкреслив, що страва коштувала набагато дешевше, ніж вона б обійшлася за кордоном

Один з ведучих популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников зазначив, що найсмачніший борщ він куштував в Україні, а саме — в одному з ресторанів Чернігова. При цьому ведучий підкреслив, що українське блюдо з подачею, "як у мішленівскому ресторані", коштувало всього 60 грн. Про це Синельников розповів в інтерв'ю LITE.

Нагадаємо, що команда "Орла и Решки" запустила нове шоу про міста України — "Дома лучше", в рамках якого визначають їх туристичний потенціал.

Цікаво, що в програмі також є цікава "рубрика" — так званий "індекс борщу", коли ведучий в одному місті пробує найдешевший і найдорожчий борщ, визначаючи потім його середню вартість.

"За цим показником в принципі все зрозуміло. Якщо у Дніпрі середня вартість борщу 77 грн, то ми розуміємо, що це місто буде дорожче, скажімо, Чернігова, де "індекс борщу" — 46 грн. "Індекс борщу" дає зрозуміти загальну цінову категорію міста", — пояснює задум Женя Синельников.

Також Синельников підкреслив, що саме в Чернігові він спробував "один з найбільш смачних борщів у своєму житті".

"В Чернігові був один з найбільш смачних борщів в моєму житті! І коштував 60 грн! А подача, як в мішленівських ресторанах", — згадує Синельников.

Женя Синельников (фото: LITE/ Віталій Носач)

Також ведучий "Дома лучше" радить розглянути саме Чернігів киянам, як тихе містечко для вікенду.

"Багато хто думає, що за чимось незвичайним потрібно їхати кудись далеко. Насправді незвичайне і цікаве є ось тут, під боком. Приміром, від Києва до Чернігова півтори години шляху. Ви потрапляєте в приголомшливий тихий куточок на вікенд. Знімаєте маленький готель в центрі, щоб виходити і бачити підсвічені фонтани, вдома. Зайшов у ресторан, поїв і випив — 150 грн. І все це на хорошому рівні!" — рекомендує Синельников.

Нагадаємо, раніше зірка "Орла и Решки" розповіла про поїздку на Шрі-Ланку. Ведуча зазначила, що цей острів підкорив її.

До цього популярна ведуча "Орла и Решки" Івлєєва вирішила стати актрисою.

Інтерв'ю з Женею Синельниковим (відео: LITE)