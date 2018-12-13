"Гримуча суміш": ведучий "Орла и Решки" назвав топ-3 туристичні родзинки України

Женя Синельников (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Також Синельников підкреслив, що в Україні дуже смачна кухня

Ведучий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников перерахував топ-3 фактори, які, на його думку, найбільше приваблюють іноземних туристів в Україну. Приміром, одна з родзинок — "величезна свобода" дій. Про це ведучий розповів в інтерв'ю LITE.

Нагадаємо, що в рамках "Орла и Решки" вийшов новий проект — "Дома лучше", ведучим і ідейним натхненником якого є Синельников. У новій передачі команда проекту тестує українські міста на предмет їх туристичного потенціалу.

По-перше, Синельников зазначив, що Україна — неймовірно смачна країна.

Женя Синельников (фото: LITE)

По-друге, іноземців приваблює "гримуча суміш "совка" і країни, що розвивається".

"Це як раніше іноземці їздили у Польщу або в колишні країни Югославії за якимось "радянським нальотом". Для нас це "совок", а для них — колорит, у них такого ніколи не було. Припустимо, той же Житомир, який зараз переробляють і намагаються позбавитися від всього "совкового". Мені здається, це не зовсім правильно, тому що є дуже багато класних "радянських" міст, які можуть залучати іноземного туриста", — пояснює провідний.

І третє — "величезна свобода".

"Спробую пояснити... Не можна їхати швидше 60 км/год, але іноді хочеться. В Україні є величезна кількість того, чого не можна, але якщо акуратно, потроху, то можна... Зараз ми живемо в такій кон'юктурі, коли ти можеш дозволити собі багато речей. Не можна після 10-ї вечора кричати на вулиці, але якщо у тебе гарний настрій, то можна — і великих проблем у тебе навіть не буде. Не можна пити алкоголь на вулиці, але навіть якщо тебе зловлять, то ти зможеш обмежитись усним попередженням. А якщо ти у Європі щось порушиш, у тебе можуть бути великі проблеми", — каже Женя Синельников.

При цьому ведучий "Дома лучше" підкреслює, що така свобода — не завжди добре. І все ж поки що ми живемо в такому середовищі, зміни відбуватимуться поступово.

"На жаль, у країні ти не можеш ось так відразу все змінити на краще. Це живий організм. Ти починаєш щось робити, а він реагує на твої дії через якийсь час. Неможливо його різко змінити", — каже Синельников.

Нагадаємо, раніше Синельников розповіла, де пробував найсмачніший борщ, як у мішленівських ресторанах.

Також ведучий "Орла и Решки" перерахував туристичні проблеми України.

Женя Синельников про новий проект "Дома лучше": ЧАСТИНА 2