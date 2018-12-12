"У нас багато сірості": ведучий "Орла и Решки" про туристичні проблеми України

Женя Синельников (фото: LITE/ Віталій Носач)

Синельников також зазначив, що саме вже зараз привертає в Україну іноземних туристів

Відомий ведучий, а також режисер-постановник популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников підкреслив, що в Україні багато сірості. Це і погані дороги, і бордюри, і в принципі ще багато того, що потрібно змінювати в нашій країні. Про це Синельников розповів в інтерв'ю LITE, коментуючи запуск нового шоу "Дома лучше" про подорожі містами України.

Ведучий нового проекту ситуацію з туристичною привабливістю України порівняв зі "смачною цукеркою без красивої обгортки".

При цьому Синельников підкреслив, що одна з функцій нового проекту "Дома лучше" — піднімати внутрішній туризм України, мотивувати українців відвідувати інші міста, що дозволить з часом змінювати сірість і обшарпаність.

"У нас є багато смачного, а обгортка іноді не дуже. За кордоном часто зустрічається красива обгортка і ти думаєш: ну от зараз буде просто клас. Приїжджаєш, а цукерка не дуже", — пояснює Синельников.

Женя Синельников про новий проект "Дома лучше": ЧАСТИНА 1

При цьому ведучому складно перерахувати по пунктах всі проблеми туристичного ринку України.

"У нас в принципі роблять вигляд, що туристів не існує. Немає програм, парковок, продуманої політики країни в цьому плані. У нас є цікаві місця всупереч, а не завдяки. Розглянемо Житомир з "головою Чацького". Це дійсно дуже цікаве, атмосферний місце. Але у тебе немає ні гео-точки на карті, ні парковки, ні огорож — нічого. Ось місце є, туди хочеться приїхати, а навіть звичайної доріжки до нього немає. А як туди зможе приїхати бабуся американка, яка ледве ходить, але хоче приїхати і подивитися Україну?! Як вона туди приїде, якщо їй потрібно стрибати по камінню та урвищах? Вона елементарно не піде туди, щоб не вбитися. У нас є цілий комплекс проблем на шляху розвитку туризму в Україні", — розповідає ведучий "Дома лучше".

Також Синельников уточнив, що в Україні є свій колорит і своя родзинка — "горюча суміш" між Європою і Азією, "совком" і країною, що розвивається. Однак це не привід зупинитися і не рухатися далі, розвиватися.

"Ми не Амстердам — у нас немає таких велодоріжок; ми не Копенгаген по якимось продуманим речам. Але ми — Україна, ми щось середнє між Європою та Азією. У нас є свій унікальний колорит саме завдяки тому, що тут все це змішалося, як горюча суміш. З одного боку, у тебе є лакшері-умови, ти можеш смачно поїсти, відпочити. Але все це обрамлене "екстримом". І завдяки цьому ми не схожі на Амстердам або Копенгаген. Це наша фішка. Це не означає, що нам треба залишити все, як є. Природно, нам потрібно плавно змінювати та перероблювати. Але цікаво те, що вже зараз це працює! Вже зараз європеєць приїжджає до нас і розуміє, навіщо він сюди їде", — говорить Синельников.

Подібну ситуацію ведучий "Дома лучше" порівняв з потоком зарубіжних туристів в колишні країни Югославії за "радянським нальотом".

"Це як раніше іноземці їздили у Польщу або в колишні країни Югославії за якимось "радянським нальотом". Для нас це "совок", а для них — колорит, у них такого ніколи не було. Припустимо, той же Житомир, який зараз переробляють і намагаються позбавитися від всього "совкового". Мені здається, це не зовсім правильно, тому що є дуже багато класних "радянських" міст, які можуть залучати іноземного туриста", — ділиться своєю думкою Синельников.

Цікаво, що подібна ідея була реалізована в Будапешті, де зібрали радянські пам'ятники в музей під відкритим небом.

"І зробили приголомшливий музей, який варто подивитися. До речі, ми там були. Цікаво! Навіть не думав, що є така кількість різних Ленінів (посміхається). Вони вчинили правильно, це відмінний музей для туристів. Там є плата за вхід, кафе — все зроблено для туриста, який хоче доторкнутися до "совкової магії", — підсумував Євген Синельников.

Женя Синельников про новий проект "Дома лучше": ЧАСТИНА 2

Нагадаємо, раніше Синельников зізнався, де саме пробував найсмачніший борщ.

Також відзначимо, що Львів увійшов в топ-100 найбільших туристичних міст світу.