Голос країни 2021 "рознесли" після першого ж випуску, але організатори відповіли

Голос країни 2021 (фото: прес-служба)

Організатори шоу "Голос країни" 2021 відповіли на запитання багатьох невдоволених шанувальників, які розкритикували шоу за обрізаний формат відео, що викладається в YouTube.

Продюсеру шоу Володимиру Завадюку поставили питання, чому в YouTube прибрали коментарі тренерів. І він відповів в Instagram-stories, що вони обов'язково врахують побажання шанувальників.

"Друзі, всім привіт. Ми не могли не відреагувати на усі ваші побажання, і не могли залишити вас без улюбленого шоу. Тому стежте за анонсами, а вони з'являться вже сьогодні", - говорить Завадюк.

Продюсер "Голосу країни" відповів на критику

Річ у тому, що в нинішньому, 11-му сезоні, слоганом якого є "Перезавантаження", відео викладаються в інтернет у скороченому варіанті. На них можна оцінити лише виступ талановитих вокалістів, але дізнатися їх історію, та подивитися на спілкування з тренерами - не можна. Таким чином, якщо ви не дивітеся "Голос" по телевізору, то дізнатися, кого ж вибрав той чи інший учасник в якості свого наставника, вкрай складно.

Крім того, Завадюк розповів, чому в 11-му сезоні прибрали "кнопку блокування". За словами продюсера, "Голос" змінюється у всьому світі, і це - дуже круто.

"У цьому році на вас чекають нові деталі у нашому шоу, а також порадники тренерів на нокаутах", - заінтригував Володимир.

Продюсер "Голосу країни" розсекретив зміни на шоу

Так, раніше на панелі крісел була кнопка "Блок", яка дозволяла тренерам раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Нагадаємо, що шоу "Голос країни" стартувало 24 січня, і одразу викликало безліч невдоволення через нововведення.

Раніше ми писали, що шанувальники закликають Дана Балана повернутися на проект "Голос країни".