ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вага і самооцінка: експерт поділилася таємними способами боротьби з невпевненістю в собі

Lite » Стиль життя 21.06.2020 - 14:19
Вага і самооцінка: експерт поділилася таємними способами боротьби з невпевненістю в собі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спеціаліст навчила, як розвинути впевненість за допомогою правильної побудови фраз

Часто тим, хто худне здається, що, досягнувши ідеальної ваги, вони автоматично отримають впевненість у собі і їхнє життя кардинально зміниться. Але навіщо ставити рамки і умови для підняття самооцінки, якщо цьому можна навчитися тут і зараз! Тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич в Instagram поділилася секретними прийомами, як побороти невпевненість у собі.

"Ось схудну, і стану впевненіше!" І так, і ні. Можна і потрібно вчитися керувати своїм станом без всяких умов.

Іноді нам дійсно потрібен "тригер", за що зачепитися. Але насправді впевненість живе всередині нас. Її можна розвивати:

  • знаходячи ресурс в установках і мисленні
  • але можна почати і з аналізу того, що і як ми говоримо.

Вага і самооцінка: експерт поділилася таємними способами боротьби з невпевненістю в собі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-5 літніх лайфхаков для красивої і здорової шкіри

Є близько 30 фраз, якими ви передаєте невпевненість:

"Ви розумієте, про що я?", "Так?" Це запит, схвалення, пошук підтримки. Найчастіше так говорять, щоб заповнити незручні паузи.

Замість цього: вчіться мовчати спокійно і твердо. Порожнечі в розмові виникають і зникають природним чином, не потрібно намагатися заповнити їх.

Потрібно. Нам всім потрібно. Але повторення цього слова мозок визначає як тиск: потрібно зробити цей проект до завтра, потрібно написати лист.

Замість цього: прямо говоріть: "будь ласка, завершіть цю задачу сьогодні".

Вага і самооцінка: експерт поділилася таємними способами боротьби з невпевненістю в собі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дозвольте висловитися. Просити дозволу — означає сумніватися, що дозволять. Але доросла і впевнена людина, яка хоче висловитися – висловлюється. Є люди, які на "можна" автоматично відповідають "не можна", що сильно знижує самооцінку у прохача.

Замість цього: "Я хочу сказати" і починати свою промову. Ви дорослі, вам не потрібно нічий дозвіл. Хочете щось зробити? Робіть! Це ваше право.

Я спробую. Той, хто говорить, що "спробує зробить щось" викликає недовіру.Або скажіть чітко, що зробите, або відмовтеся, пояснивши причину — і будете виглядати більш виграшно, а не транслювати невизначеність.

Вага і самооцінка: експерт поділилася таємними способами боротьби з невпевненістю в собі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але... Коли ви використовуєте цей союз, друга частина пропозиції автоматично послаблює першу. "Я люблю тебе, але..." або "Це хороша ідея, але..." — такі обороти ставлять під сумнів те, що ви сказали на самому початку.

Раніше дієтолог Світлана Нікітчук поділилася списком звичок, які допоможуть розвинути любов до себе.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України имиджсхудненнякрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся