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Топ-5 літніх лайфхаків для красивої і здорової шкіри

Lite » Краса 14.06.2020 - 15:19
Топ-5 літніх лайфхаків для красивої і здорової шкіри
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дерматолог розповіла, як зберегти свіжість шкіри влітку і не допустити зморшок

Влітку особливо важливо правильно доглядати за шкірою, щоб зберегти її зволоженою, свіжою і не допустити появи зморшок і сонячних опіків. Міжнародний фейсфітнестренер і дерматолог Марина Дорн разом з психологом Іриною Золотаревич підготували 5 ефективних літніх лайфхаков для шкіри.

Догляд за шкірою влітку:

1. Не вірте в обіцянки про те, що, наприклад, кокосова олія захищає від сонця. У натуральних масел дійсно є фактор захисту. Але! Він не більш SPF 8!

І цього дуже мало для того, щоб прожити літній сезон без пігментних плям і нових зморшок.

2. Готуємо обличчя до засмаги як у богині.

Заведіть корисну звичку наносити морквяний сік перед сном на обличчя.
Витримуйте хвилин 20, після цього потрібно вмитися, протерти обличчя лимонним соком (замість тоніка).

І нанести крем. Шкіра буде шовковою, а засмага рівною.

Топ-5 літніх лайфхаків для красивої і здорової шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Чарівна літня маска з ефектом звуження пор і розгладження зморшок.

Змішуємо 10 грам дріжджів з кефіром до стану густої кашки. Наносимо на розслаблене обличчя! І зберігаємо міміку нерухомою до тих пір, поки маска не застигне. Змиваємо через 20 хвилин. Наносимо крем.


4. Детокс-лід з алое.

Такі кубики допомагають шкірі легше переносити сонце, звужують пори, володіють потужним детокс-ефектом. Свіже листя алое подрібнюємо у блендері, додаємо трохи де-які види мінеральної без газу, розливаємо по формах для льоду. Ставимо в морозильну камеру. Протираємо чисту шкіру щоранку.

Важливо! Не використовуємо на зони з куперозом, не затримуємося на 1 точці, протираємо обличчя строго по масажних лініях.

Топ-5 літніх лайфхаків для красивої і здорової шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Літо без нових зморшок.

Подивіться на дівчат, у ці сонячні дні! Що у них спільного? Правильно Кожна друга забуває (або забиває) на сонячні окуляри, мружиться і хмуриться.

Тому тейпи це наше все цим літом!

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом.

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Автор: Lite

Теги Новини України кожакрасота
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