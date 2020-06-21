Чек-лист звичок, щоб розвинути любов до себе

Ілюстративне фото (pexels.com)

Секрет жіночої привабливості - в любові до себе і свого тіла

Ви помічали, що статусні чоловіки вибирають різних жінок: високих і низького росту, худих і повненьких. Але в їх обраниць безумовно є іскра, радість життя. Такі жінки транслюють задоволення, їх енергія притягує чоловіків і погляди оточуючих.

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Секрет в їх любові до себе, свого тіла, своєї жіночності. Розвиваючи ці почуття в собі, ви легше пройдете шлях до своєї ідеальної ваги, і взагалі легше зробите будь-які зміни в житті. Нутриціолог Світлана Нікітчук поділилася в Instagram чек-листом звичок, які допоможуть розвинути любов до себе:

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1. Приділяйте увагу початку дня.

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Це можуть бути солодкі потягушки, невелика зарядка, добрі побажання і компліменти собі і своєму тілу.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Проявляйте увагу до своєї зовнішності.

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Помічали, як змінюється ваш стан, коли у вас легкий макіяж і зачіска, акуратний манікюр, коли на вас красиве нижню білизну, нехай його ніхто і не бачить.

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3. Практика 15 хвилин.

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Кожен день приділяйте 15 хвилин, щоб побалувати себе чимось новим: особливою медитацією, ароматним чаєм, улюбленою музикою, розслабленим танців, масажу стоп, улюбленої книги і т. д.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Заведіть щоденник подяки.

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Виписуйте за підсумком дня хоча б три подяки до себе. За те як ви провели час, за те з ким спілкувалися, що нового дізналися. Подяки можуть повторюватися, головне - ви звикнете виділяти увагою позитивні моменти.

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5. Засинайте з посмішкою.

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Ви помічали, що важко одночасно і хмуритися і посміхатися? Засинаючи, посміхніться собі і відпустіть всі переживання. Здоровий спокійний сон дасть енергію новому дню!.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Автор: Lite